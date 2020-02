Diretta Pisa – Perugia 0-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Perugia del 29 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PISA – Oggi pomeriggio, sabato 29 Febbraio, alle ore 15 si disputerà l’incontro Pisa – Perugia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Uno scontro tra due compagini che hanno come obiettivo risollevarsi da tanti ko consecutivi anche se gli obiettivi sono differenti. Quella toscana arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive contro Empoli e Venezia e si trova al sedicesimo posto con 30 punti. La formazione ospite, nei precedenti turni di campionato, ha ottenuto due sconfitte contro il Frosinone e l’Empoli e si trova in undicesima posizione con 33 punti in classifica.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISA: Stefano Gori; Samuele Birindelli, Eros Pisano, Antonio Caracciolo, Simone Benedetti, Marius Marin, Robert Gucher, Alessandro De Vitis, Luca Vido, Gaetano Masucci, Michele Marconi. A disposizione: Simone Perilli, Vladan Đekić, Francesco Belli, Andrea Meroni, Riccardo Perazzolo, Marco Pompetti, Nicholas Siega, Mattia Minesso, Marco Pinato, Davide Moscardelli, Francesco Lisi, Michael Fabbro. Allenatore: Luca D'Angelo.



PERUGIA: Guglielmo Vicario; Aleandro Rosi, Filippo Sgarbi, Slobodan Rajković, Marco Carraro, Pasquale Mazzocchi, Vlad Dragomir, Gianluca Di Chiara, Christian Kouan, Cristian Buonaiuto, Federico Melchiorri. A disposizione: Andrea Fulignati, Marco Albertoni, Mardochée Nzita, Romario Benzar, Nicola Falasco, Hans Nicolussi Caviglia, Amara Konate, Leandro Greco, Christian Capone, Diego Falcinelli. Allenatore: Serse Cosmi.



Reti: al ' pt .



Ammonizioni: al 41' pt Simone Benedetti (PIS).

La presentazione del match

QUI PISA – La compagine toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Gori in porta, pacchetto difensivo composto da Birindelli e Lisi sulle fasce mentre Caracciolo e Benedetti al centro. A centrocampo De Vitis è il regista con Gucher e Pinato mezze ali mentre davanti spazio al trequartista Minesso che supporterà il tandem d’attacco formato da Marconi e Masucci.

QUI PERUGIA – Il club umbro dovrebbero rispondere col 4-3-3 con Vicario in porta, pacchetto arretrato formato da Rosi e Di Chiara sulle fasce mentre Sgarbi e Rajkovic centrali. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Kouan e Dragomir mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Mazzocchi e Buonaiuto sugli esterni e Melchiorri punta centrale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pisa – Perugia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN

Le probabili formazioni di Pisa – Perugia

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Pinato, De Vitis, Gucher; Minesso; Marconi, Masucci. Allenatore: D’Angelo

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Sgarbi, Rajkovic, Di Chiara; Kouan, Carraro, Dragomir; Mazzocchi, Melchiorri, Buonaiuto. Allenatore: Cosmi

STADIO: Romeo Anconetani