Pisa-Sudtirol 1-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Sudtirol di Venerdì 9 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PISA – Venerdì 9 maggio, alle 20.30, allo Stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ” di Pisa, andrà in scena Pisa-Sudtirol, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2024-2025.

I toscani, pur perdendo di misura a Bari, hanno ottenuto nel turno precedente la matematica promozione in Serie A, grazie alla concomitante battuta d’arresto della più diretta inseguitrice, lo Spezia in casa della Reggiana. In questo modo, dopo 36 turni giocati e due da disputare, i neroazzurri di Inzaghi hanno conservato 9 lunghezze di vantaggio, che significano matematica promozione in A come seconda della classe dietro al Sassuolo. I biancorossi provengono dai preziosi successi con la Juve Stabia sul terreno di casa, sul difficile campo di Palermo e nella gara interna con Cosenza e sono a caccia dell’avallo matematico della salvezza.

Si trovano in decima posizione a quota 44, in condominio con Modena e Carrarese, tre punti dietro la coppia formata da Bari e Cesena, a caccia dell’ottavo e ultimo posto nei playoff. Lo sguardo dell’FC Südtirol resta rivolto alle spalle con la Reggiana a quota 41, Mantova e Frosinone appaiate a 40 punti, con Brescia e Salernitana in zona playout a quota 39, davanti a Sampdoria (37), Cittadella (36) e il Cosenza, matematicamente retrocesso a 30 punti. Nelle ultime cinque sfide il Pisa ha collezionato nove punti, il Sudtirol dieci.

All’andata, lo scorso 19 otobre, finì con la vittoria per 1-2 del Pisa. A dirigere la gara sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, assistente-1 Gaetano Massara di Reggio Calabria, assistente-2 Mario Vigile di Cosenza; quarto ufficiale Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa; Var Davide Ghersini di Genova, Avar Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA-SUDTIROL]

PISA: Loria L., Rus A., Canestrelli S., Castellini A., Toure I., Hojholt M., Solbakken M., Sussi C., Morutan O., Vignato E., Lind A.. A disposizione: Abildgaard O., Angori S., Arena A., Bonfanti G., Calabresi A., Caracciolo Ant., Ferrari T., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Sernicola L., Tramoni M. Allenatore: Inzaghi F..



SüDTIROL: Adamonis M., Giorgini A., Pietrangeli N., Masiello A., Veseli F., Belardinelli L., Martini J., Mallamo A., Davi S., Merkaj S., Gori G.. A disposizione: Casiraghi D., Davi F., Halili R., Lamanna E., Odogwu R., Poluzzi G., Praszelik M., Pyyhtia N., Tait F., Testa S., Vergani E. Allenatore: Castori F..



Reti: al 39' pt Lind A. (Pisa) al 22' pt Mallamo A. (Südtirol) , al 37' pt Gori G. (Südtirol) .

Le formazioni ufficiali di Pisa-Sudtirol

PISA (3-4-2-1): Loria; Canestrelli, Rus, Castellini; Touré, Hojholt, Solbakken, Sussi; Morutan, Vignato; Lind.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Masiello, Martini; Veseli, Mallamo, Belardinelli, Pietrangeli, Davi; Gori, Merkaj.

Convocati Sudtirol

Portieri: Adamonis, Lamanna, Poluzzi.

Difensori: Davi F., Davi S., Giorgini, Halili, Masiello, Pietrangeli, Testa, Veseli.

Centrocampisti: Belardinelli, Casiraghi, Mallamo, Martini, Praszelik, Pyyhtiä, Tait.

Attaccanti: Gori, Merkaj, Odogwu, Vergani.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Inzaghi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Nicolas tra i pali e con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Marin e Abildgaard mentre Touré e Sernicola dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Meister, supportata da Moreo e Tramoni.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Assenti gli squalificati Rover, El Kaouakibi, Molina e Kofler, gli infortunati Barreca e Ceppitelli in aggiunta a Arrigoni, Zedadka, Vimercati. Castori dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Adamonis in porta e con Giorgini, Pietrangeli e Masiello pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Martini con Pyyhtia e Casiraghi mentre Barreca e Davi dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Merkaj e Odogwu.

Probabili formazioni di Pisa-Sudtirol

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Abildgaard, Sernicola; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: F. Inzaghi

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Barreca, Pyyhtia, Martini, Casiraghi, S. Davi; Merkaj; Odogwu. Allenatore; Castori

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: