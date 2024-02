Pisa – Venezia 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Venezia di Sabato 24 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie B

PISA – Sabato 24 febbraio 2024, nella cornice dello Stadio “Romeo Anconetani – Arena Garibaldi” di Pisa, andrà in scena Pisa – Venezia, gara valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2023-2024. L’incontro avrà inizio alle ore 16.15.

I toscani vengono dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Parma e sono dodicesimi con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte, trenta gol fatti e trentuno subiti. I lagunari sono reduci dal 2-2 casalingo contro il Modena e sono quarti a quota 45. Il loro percorso racconta di tredici partite vinte, sei pareggiate e altrettante perse, quarantacinque reti realizzate e trentuno incassate. Nelle ultime cinque sfide entrambe le squadre hanno collezionato sette punti.

All’andata, lo scorso 29 ottobre, ad imporsi col risultato di 2-1 fu il Venezia. Questa volta viene dato favorito il Pisa, col segno “1” quotato mediamente 2.57. A dirigere la gara sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Mattia Politi di Lecce. Quarto ufficiale Lorenzo Maccarini di Arezzo. Al VAR ci sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, assistito da Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA – VENEZIA]

PISA: Nicolas A. (Portiere), Calabresi A., Caracciolo Ant., Canestrelli S., Barbieri T., Marin M., Veloso M., Esteves T. (dal 14' st Beruatto P.), Toure I., Valoti M. (dal 14' st Arena A.), Bonfanti N. (dal 26' st Mlakar J.). A disposizione: Barberis A., Campani M. (Portiere), Hermannsson H., Leverbe M., Loria L. (Portiere), Masucci G., Moreo S., Piccinini G., Tramoni L. Allenatore: Aquilani A..



VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Idzes J., Svoboda M., Sverko M., Candela A., Bjarkason B. (dal 20' st Ellertsson M. E.), Tessmann T., Busio G., Zampano F. (dal 20' st Ullmann M.), Pohjanpalo J. (dal 33' st Gytkjaer C.), Pierini N. (dal 1' st Olivieri M.). A disposizione: Altare G., Andersen M. K., Bruno (Portiere), Cheryshev D., Dembele A., Grandi M. (Portiere), Jajalo M., Modolo M. Allenatore: Vanoli P..



Reti: al 23' st Bonfanti N. (Pisa) al 17' st Pohjanpalo J. (Venezia) .



Ammonizioni: al 13' st Marin M. (Pisa), al 29' st Barbieri T. (Pisa) al 21' pt Pierini N. (Venezia), al 24' pt Busio G. (Venezia), al 37' st Sverko M. (Venezia).

Convocati Venezia

Portieri: Bruno Bertinato, Matteo Grandi, Jesse Joronen

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Ali Dembélé, Jay Idzes, Marco Modolo, Marin Šverko, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Francesco Zampano

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mikael Ellertsson, Mato Jajalo, Tanner Tessmann

Attaccanti: Denis Cheryshev, Christian Gytkjaer, Marco Olivieri, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo

Vanoli alla vigilia

“Come tutte quelle che dovremo affrontare nel girone di ritorno quella di domani sarà una partita difficile. Il Pisa è una squadra di qualità, che sta lottando per l’accesso ai playoff e giocheremo in uno stadio molto difficile, come abbiamo potuto vedere nella scorsa stagione. Affrontiamo questa partita con serenità ma anche con la fame e la voglia di ottenere un buon risultato e fare una grande prestazione, come quella che a mio parere è stata fatta contro il Modena. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno è stato un punto guadagnato. Siamo consapevoli che il Pisa, come ha dimostrato all’andata, è una squadra che sa palleggiare e ci potrà far soffrire sotto questo aspetto ma noi vogliamo pensare alla nostra prestazione. Noi non dobbiamo precluderci niente, siamo concentrati di partita in partita. Abbiamo tante opportunità davanti a noi e vogliamo sfruttarle. La nostra rosa è in continua crescita con tanti giovani che si stanno formando e stanno migliorando, siamo un gruppo forte dove anche chi subentra dà il suo importante contributo. Acquisire una mentalità vincente è un processo difficile, ci si arriva attraverso piccoli passi. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso, abbiamo grandi potenzialità di crescita, a volte stare nelle prime posizioni non è facile se non ci si è abituati e può rappresentare un dispendio di energie fisiche e mentali importante. Siamo ancora in questa fase, ma sto vedendo sempre più la convinzione e la consapevolezza nei miei ragazzi, attraverso le prestazioni e i risultati che hanno ottenuto e si sono meritati. Il campionato è ancora lungo, non siamo ancora arrivati al giro di boa della nostra stagione. Sappiamo che questi punti sono importanti, a volte l’anno scorso eravamo un po’ incoscienti dei pericoli che avremmo potuto correre in certe partite ma quest’anno la squadra è diventata più matura.“

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PISA – Aquilani dovrebbe affidarsi al modulo con Nicolas in porta e con Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, e Barbieri pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Veloso e Marin. Sulla trequarti Esteves, Touré e Valoti, a sostegno dell’unica punta Bonfanti.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Vanoli dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Joronen tra i pali e con una difesa a tre formata da Idzes, Svoboda e Sverko. In cabina di regia Busio con Candela e Tessmann mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sverko e Zampano. Davanti Pierini e Pohjanpalo.

Le probabili formazioni di Pisa – Venezia

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, Esteves; Touré, Valoti; Bonfanti. Allenatore: Aquilani

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

