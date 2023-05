Pista, Salita, Rally e Slalom: i risultati della RO racing nel weekend

Molto proficua la trasferta iberica di Segio Farris e Roberto Spagnoli. Ricco il bottino raccolto alla Selva di Fasano dal plotone dei rappresentanti del sodalizio siciliano

Un fine settimana ricco di risultati positivi per i portacolori della scuderia RO racing. Piazzamenti di rilievo in tutte le discipline, buone notizie anche dal Campionato europeo rally per le auto storiche. In Spagna, al Rally de Asturias Historico, Sergio Farris e Roberto Spagnoli, hanno incamerato punti importanti per il prosieguo di campionato. Il pilota sardo e il suo navigatore hanno portato la loro Porsche 911 RSR, seguita da Guagliardo, al nono posto in classifica generale e sul terzo gradino del podio del Quarto Raggruppamento.

In Puglia, in provincia di Brindisi, alla 64° Selva di Fasano, valida per il Campionato italiano velocità della montagna, gara capolavoro per Lucio Peruggini che, nonostante le condizioni meteo proibitive, è riuscito a condurre la sua Ferrari 488 Challenge Evo al nono posto in classifica generale, al secondo del Gruppo Gt e al primo di classe. Sempre tra le GT soddisfacente il risultato di Gabriele Mauro piazzatosi, con la sua Porsche 997 GT3, al secondo posto di classe. Tra le Racing Start, quarto posto di classe per la Peugeot 308 GTI, del giovane Matteo Gabrielli. Nel Gruppo E1 Italia vittoria di classe per Gabry Driver e la sua Renault Clio Rs.

In Sardegna, alla prima uscita della Coppa rally di nona zona, al 28° Rally internazionale del Golfo dell’Asinara, ventesima posizione nella generale per la Skoda Fabia R5 condotta da Rosario Montalbano, in coppia con Giuseppe Livecchi.

All’Autodromo del Mugello, nel secondo round del Campionato italiano velocità, gara in grande rimonta per Noel Spangenberg. Il giovanissimo centauro urbinate, dopo aver rimediato una caduta in gara uno, mentre occupava la decima posizione, è partito in coda al gruppo in gara due ed è riuscito a concludere all’ottavo posto dopo una splendida rimonta.

In Sicilia, in provincia di Messina al 28° Slalom Rocca di Novara di Sicilia, valido per il Campionato italiano di specialità, Antonino Di Matteo, con la sua inseparabile Formula Gloria C8, ha concluso al nono posto della generale e al primo di classe, Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106 RS Plus 1600, ha conquistato il Gruppo e fatto sua la classe, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS Plus 2000, ha vinto la classe esattamente come Yuri Floriani con una Peugeot 106 primo in N1400 e Carmelo Pirri con una Fiat 127 del Gruppo Speciale. Maurizio Marino, con una Peugeot 106 N1600, ha concluso all’undicesimo posto di classe, Agostino Bonsignore, con una A 112 Abarth del Gruppo Speciale, è salito sul terzo gradino del podio di categoria, Alessio Truscello, con una Peugeot 106 A1400, ha vinto la sua classe, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9 del Gruppo Speciale, si è imposta tra le dame e ha vinto la sua classe, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 del Gruppo Speciale, ha concluso al decimo posto della generale e ha vinto magistralmente sia il Gruppo Speciale sia la sua classe, Mario Radici, con una Renault Clio Williams N2000, è giunto al secondo posto di classe, Antonio Truscello con una Peugeot 106 N1600, ha concluso al sesto posto di classe, Marco Gammeri, con una Renault Clio Rs Light E1 Ita 2000, si è piazzato al secondo posto di classe e Danilo Puleo, con una Peugeot 106 N1600, ha chiuso al quinto posto di classe.