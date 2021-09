La partita Pistoiese – Ancona Matelica del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PISTOIESE-ANCONA 0-4

SECONDO TEMPO

90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match Pistoiese – Ancona si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 0 a 4. Grazie per averci seguito e alla prossima

87′ Gol per Ancona con Marcello Sereni che realizza. Adesso siamo sul risultato di 0 a 4

77′ Gol! Federico Moretti riesce a trovare la via della rete

60′ Rete! Alessandro Faggioli supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 0 a 2

46′ Tutto è pronto per l’inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti!

PRIMO TEMPO

45′ Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all’intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro

8′ Marcatura per Alessandro Faggioli per Ancona!

1′ Ha inizio l’incontro, prepariamoci a gustarlo assieme

Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Pistoiese – Ancona, la squadre fanno il loro ingresso in campo

Tabellino

PISTOIESE:. A disposizione:. Allenatore: David Sassarini.

ANCONA:. A disposizione:. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Reti: al 8′ pt Alessandro Faggioli, al 15′ st Alessandro Faggioli, al 32′ st Federico Moretti, al 42′ st Marcello Sereni.

Le dichiarazioni di Colavitto alla vigilia

“Conosciamo la difficoltà dell’impegno che ci aspetta domani. La Pistoiese – è partita in ritardo per le note questioni relative alla riammissione, ma comunque annovera in organico giocatori di categoria. Un avversario tosto e una squadra che sicuramente sarà anche sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato sabato la prima vittoria stagionale.

“I ragazzi in questi due giorni hanno lavorato bene e si sono impegnati al massimo. Veniamo anche noi da una bella vittoria, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo solo all’inizio e bisogna mantenere sempre alta la concentrazione, essere umili e vogliosi di portare avanti il percorso iniziato”.

Anche a Pistoia la squadra non sarà sola: i dati della prevendita parlano di quasi 100 biglietti destinati ai tifosi biancorossi venduti ai supporter che domani saranno presenti sugli spalti del Melani.

“Una bellissima notizia. Sapere che i nostri tifosi sono pronti a sobbarcarsi anche durante la settimana tante ore di viaggio per venire a sostenerci ci riempie di gioia ed orgoglio. Speriamo di dare loro una bella soddisfazione”.

La presentazione del match

PISTOIA – Martedì 28 settembre, alle ore 21, allo Stadio “Marcello Melani”, si giocherà Pistoiese – Ancona Matelica, match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Pontedera e in classifica sono sedicesimi, a pari merito con il Gubbio, con 4 punti, frutto di 1 vittoria,1 pareggio e 3 sconfitte. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno vinto in casa per 3-1 contro la Lucchese e sono quarti a quota 10 punti, con un percorso di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

QUI PISTOIESE – La Pistoiese dovrebbe scendere in campo col modulo speculare con Pozzi tra i pali e difesa formata al centro da Sabotic e Gennari e ai lati da Sottini e Ricci. In cabina di regia Romano con Santoro e Mal. Tridente offensivo composto da Pinzauti, Vano e Ubaldi.

QUI ANCONA MATELICA – Out gli infortunati Ruani, Del Sole, Papa e Delcarro. La squadra dovrebbe scendere in campo con il moduo 4-3-3 e quindi con Vitali in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Tofanari e Di Renzo. A centrocampo D’Eramo, Papa e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Moretti e Sereni.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Ancona Matelica

PISTOIESE (4-3-3): Pozzi, Sottini, Sabotic, Gennari, Ricci; Mal, Romano, Santoro; Pinzauti, Vano, Ubaldi. Allenatore: Sassarini

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni Allenatore: Colavitto.

