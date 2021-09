Borussia Dortmund – Sporting Lisbona: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Borussia Dortmund – Sporting Lisbona del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League

DORTMUND – Martedì 28 settembre alle ore 21:00 andrà in scena il match Borussia Dortmund – Sporting Lisbona, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte troviamo la formazione tedesca allenata da Marco Rose, che insieme all’Ajax è la testa di serie del raggruppamento. Entrambe le squadre sono inoltre le uniche ad aver vinto nel corso della prima giornata. Dall’altra parte del campo troviamo i lusitani di Rúben Amorim, reduci di una sonora sconfitta casalinga proprio per mano dell’Ajax; che all’Estádio José de Alvalade ha vinto per 5-1.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BORUSSIA DORTMUND:. A disposizione:. Allenatore: Marco Rose.



SPORTING CP:. A disposizione:. Allenatore: Rúben Amorim.



Reti: al ' pt . Marco Rose.Rúben Amorim.al ' pt .

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORMUND – Il tecnico Marco Rose potrebbe optare per un modulo 4-3-1-2: Meunier, Hummels, Akanji e Guerreiro in posizione arretrata. Alle spalle di Bellingham, Brandt e Dahoud a centrocampo. Reus potrebbe essere l’unico trequartista, con Haaland e Malen in coppia d’attacco.

QUI SPORTING LISBONA – L’allenatore dei lusitani Amorim potrebbe invece adottare un 3-4-3 standard: Feddal, Inacio e Reis a comporre il pacchetto difensivo, con Esgaio, Palhinha, Nunes e Vinagre a centrocampo. Il tridente d’attacco potrebbe essere composto invece da Cabral, Paulinho e Santos.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Sporting Lisbona

BORUSSIA DORTMUND (4-3-1-2): Kobel; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Bellingham, Brandt, Dahoud; Reus; Haaland, Malen. Allenatore: Rose

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Feddal, Inacio, Reis; Esgaio, Palhinha, Nunes, Vinagre; Cabral, Paulinho, Santos. Allenatore: Amorim

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Borussia Dortmund – Sporting Lisbona, in programma per martedì 28 settembre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.