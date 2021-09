Gubbio – Pescara: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Gubbio – Pescara del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C

GUBBIO – Domani sera alle ore 21:00 andrà in scena Gubbio–Pescara, incontro valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C. Si affrontano due fra le squadre più in forma del raggruppamento, ancora imbattute, che non a caso stagnano nelle zone nobili della classifica. I padroni di casa sono al quinto posto a quota nove punti, mentre gli abruzzesi (con due lunghezze di vantaggio) condividono la prima piazza con Cesena e Reggiana. Il Gubbio è reduce dal pareggio per 1-1 a Grosseto, e nelle ultime giornate ha raccolto punti pesanti contro delle compagini che ambiscono a vincere il torneo, come Cesena, Reggiana ed Entella. Ora troverà sulla sua strada il Delfino di Auteri, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro la Viterbese, raggiunto all’ultimo respiro grazie al gol di Ferrari. Ci si aspetta una partita equilibrata e divertente, che potrà mettere in mostra qualche calciatore meno impiegato nelle scorse giornate, data la vicinanza delle varie partite nell’ultimo mese. Gubbio-Pescara non è soltanto divertimento, ma soprattutto agonismo e voglia di vincere: chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI GUBBIO – Torrente si schiera secondo i canoni del 4-3-3. In porta Ghidorri, davanti a lui Oukhadda, Signorini, Redolfi e Aurelio. A centrocampo Malaccari, Cittadino e Bulevardi. In attacco Arena, Sarao e Mangi.

QUI PESCARA – Auteri risponde con il classico 3-4-3. Di Gennaro in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Cancellotti, Drudi e Frascatore. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In avanti il trio formato da Galano, De Marchi e Rauti.

Le probabili formazioni di Gubbio – Pescara

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. Allenatore: Torrente

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domani sera alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.