PSG – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

PARIGI – Martedì 28 settembre alle ore 20.45 si giocherà PSG – Manchester City, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo A di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Pochettino che ha esordito nella competizione rimediando un deludente pareggio esterno contro il Brugge. In Ligue 1, il PSG viene dal successo casalingo contro il Montpellier ed in classifica occupa il primo posto con 24 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Guardiola che ha esordito in Champions League battendo il Lipsia 6-3. In Premier League, il Manchester City viene dal successo esterno contro il Chelsea ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme ai Blues, Manchester United ed Everton, con 13 punti.

QUI PSG – Pochettino dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Navas in porta, pacchetto difensivo composto da Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Kimpembe. A centrocampo Paredes in cabina di regia con Verratti e Wijnaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da uno tra Messi e Di Maria insieme a Neymar e Mbappé.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Ederson in porta, reparto arretrato formato da Walker e Cancelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ruben Dias e Akè. A centrocampo Rodri in cabina di regia con De Bruyne e Gundogan mezze ali mentre in attacco tridente offensivo compost da Sterling, Gabriel Jesus e Grealish.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Paredes, Wijnaldum; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akè, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish. Allenatore: Guardiola

STADIO: Parco dei Principi

L’incontro PSG – Manchester City, valido per la seconda giornata del Gruppo A di Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football, canale 202, e Sky Sport, canale 252. La sfida sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione Sky Go, disponibile anche da pc scaricando l’app. L’alternativa è rappresentata da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League