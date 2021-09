Champions League, PSG-Manchester City: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di PSG-Manchester City del 28 settembre 2021: incontro valido per il Gruppo A di Champions League, calcio d’inizio alle 21.

PARIGI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di PSG e Manchester City nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A di Champions League 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 20 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di PSG-Manchester City

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Paredes, Gueye; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Pochettino [UFFICIALE ALLE 20]

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Grealish. Allenatore: Guardiola [UFFICIALE ALLE 20]