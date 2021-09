Aquila Montevarchi – Siena 0-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Aquila Montevarchi – Siena del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

MONTEVARCHI – Martedì 28 settembre, alle ore 14.30 si giocherà il derby toscano Aquila Montevarchi – Siena, match valido per la sesta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: AQUILA MONTEVARCHI-ACN SIENA 1904 0-1 SECONDO TEMPO 46' Al via il secondo tempo di Aquila Montevarchi-ACN Siena 1904. Vediamo se cambierà qualcosa in campo PRIMO TEMPO 45' Finisce la prima frazione di gioco tra Aquila Montevarchi-ACN Siena 1904. Non perdetevi il secondo tempo dell'incontro che seguiremo assieme 25' Rete per ACN Siena 1904, in gol Francesco Disanto! 1' Al via il match tra Aquila Montevarchi e ACN Siena 1904!



Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Aquila Montevarchi - ACN Siena 1904

AQUILA MONTEVARCHI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Malotti.



ACN SIENA 1904:. A disposizione:. Allenatore: Alberto Gilardino.



Reti: al 25' pt Francesco Disanto.







Formazioni ufficiali

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow. A disposizione: Rinaldi, Ciabattini, Dutu, Gambale, Lunghi, Carpani, Senzamici, Doratiotto, Intinacelli, Mionic. Allenatore: Malotti

SIENA: Lanni, Mora, Terigi, Terzi, Farcas, Bianchi, Acquadro, Bani, Varela, Paloschi, Disanto. A disposizione: Mataloni, Marocco, Pezzella, Karlsson, Milesi, Montiel, Zaccone, Guberti, Cardoselli, Marcellusi, Darini, Conti. Allenatore: Gilardino.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro il Pontedera e in classifica sono dodicesimi, a pari merito con Olbia e Lucchese, con 6 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno perso in casa per 0-2 contro la Reggiana e sono settimi (a pari merito con Imolese e Pontedera) con 8 punti, con un percorso di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti confermerà il 3-4-1-2. Fra i pali Rinaldi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Carpani e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Gambale.

QUI SIENA – Gilardino dovrebbe optare per un modulo speculare con Lanni tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Terzi-Milesi e sulle fasce da Mora e Favalli. A centrocampo Acquadro, Cardoselli e Pezzella. Tridente offensivo composto da Montiel, Paloschi e Guberti

Le probabili formazioni di Aquila Montevarchi – Siena

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Amatucci, Mercati, Carpani, Lischi; Barranca; Jallow, Gambale. Allenatore: Malotti

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Milesi, Terzi, Favalli; Cardoselli, Pezzella, Acquadro; Montiel, Paloschi, Guberti. Allenatore: Gilardino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Montevarchi – Siena verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.