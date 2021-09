Champions League, Shakhtar Donetsk – Inter: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk – Inter del 28 settembre 2021: incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, calcio d’inizio alle 18.45

KIEV – In campo per la seconda giornata della fase a girone di Champions League, Shakhtar Donetsk – Inter. Seguiremo la diretta dalle ore 18.45 ma ci avvicineremo al match già dalle 17.45 con l’uscita delle formazioni ufficiali. Mister De Zerbi con il 4-2-3-1 davanti a Pyatov dovremmo trovare Dodò, Marlon, Matvienko e Ismaily con Maycon e Stepanenko mediani mentre Teté, Alan Patrick e Pedrinho di supporto a Traoré. Ricordiamo l’indisponibili Junior Moraes, Fernando e Dentinho. Inzaghi dovrà fare a meno solo di Sensi verso la formazione tipo con difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni; a centrocampo esterni Dumfries e Perisic mentre interi Barella con Brozovic e Calhanoglu. In attacco il tandem Dzeko – Lautaro Martinez.

CRONACA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk – Inter

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré. Allenatore: De Zerbi [ufficiali dalle ore 17.45]

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 17.45]