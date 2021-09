Milan – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Atletico Madrid del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo B di Champions League

MILANO – Martedì 28 settembre alle ore 21 si giocherà Milan – Atletico Madrid, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Pioli che ha esordito perdendo in rimonta contro il Liverpool. In campionato, il Milan viene dal successo esterno contro lo Spezia ed in classifica occupa la prima posizione con 16 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Simeone che ha cominciato questa edizione della Champions League pareggiando in casa con il Porto. In Liga, l’Atletico Madrid è reduce dalla sconfitta esterna contro l’Alaves ed in classifica occupa la terza posizione con 14 punti. Sono soltanto due i precedenti tra le due squadre con due successi dell’Atletico Madrid.

La cronaca con commento minuto per minuto

Martedì 28 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Maignan in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Tomori e Romagnoli. A centrocampo Tonali e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di uno tra Rebic e Giroud.

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Oblak tra i pali, reparto arretrato formato da Trippier ed Hermoso sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Savic e Gimenez. A centrocampo De Paul e Llorente in cabina di regia con Correa e Carrasco sulle fasce laterali mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Griezmann e Suarez.

Le probabili formazioni di Milan – Atletico Madrid

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. Allenatore: Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez. Allenatore: Simeone

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Atletico Madrid, valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre) e in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. La sfida di Champions League, Milan – Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.