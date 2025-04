Diretta Pompei-Reggina di domenica 6 aprile 2025: avanti dal 31′ di gioco con Capomaggio vengono temporaneamente raggiunti dalla rete di De Luca a inizio ripresa ma al 42′ trovano con Grillo il gol decisivo

NAPOLI – Domenica 6 aprile 2025 allo stadio Comunale Santa Maria andrà in scena Pompei-Reggina, gara valida per la trentesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione rossoblù reduce dalla terza vittoria consecutiva ottenuta sul campo dell’Igea Virtus (0-1) dopo la sconfitta casalinga con la Scafatese (0-2). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che hanno vinto tredici delle ultime quindici partite di campionato.

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno portato a casa 18 punti (poco più della metà di quelli totalizzati), puntano al secondo successo interno consecutivo per tenere lontano la zona calda che dista attualmente sei lunghezze.

Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura ha conquistato più punti di tutti (32), va a caccia del settimo blitz stagionale di fila per rimanere in scia della capolista Siracusa (-4). La gara d’andata, disputata allo stadio Oreste Granillo, si concluse in parità (2-2). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano coadiuvato dagli assistenti Domenico Colonna di Vasto e Silvia Scipione di Firenze.

Tabellino

POMPEI (3-5-2): D’Agostino; Guerra, Russo, Megna; Bittante (dal 23′ st Rosati), Sepe (dal 30′ st Tompte), De Vietro, Vitale, Bocchetti; Puntoriere, Leveh (dal 1′ st De Luca). A disposizione: Allocca, Cinque, Rosati, Agnelli, Aurino, Balzano, Ruocco, Tompte, De Luca. Allenatore: Esposito

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Capomaggio (dal 38′ st Curiale), Girasole, Cham; Barillà, Urso (dal 32′ st Dall’Oglio), Porcino (dal 32′ st Laaribi); De Felice (dal 17′ st Grillo), Barranco, Ragusa (dal 17′ st Renelus). A disposizione: Lazar, Dall’Oglio, Laaribi, Forciniti, Curiale, Ndoye, Grillo, Ingegneri, Renelus. Allenatore: Trocini

Reti: al 8′ st De Luca G. (Pompei) , al 31′ pt Capomaggio T. (Reggina) , al 42′ st Grillo P. (Reggina) .

Ammonizioni: Guerra, Cham, Sepe, Vesprini, Puntoriere

Espulso: Trocini (allenatore Reggina) per proteste

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Pompei-Reggina

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Capomaggio, Cham, Girasole, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Pompei-Reggina

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.