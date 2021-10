Pontedera – Reggiana: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pontedera – Reggiana del 25 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C

PONTEDERA – Lunedì 25 ottobre, alle ore 20, andrà in scena Pontedera – Reggiana, incontro valido per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Cesena e in classifica hanno 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 19 gol fatti e 10 subiti. Gli ospiti sono primi in classifica, a pari merito col Cesena, a quota 24 punti con un percorso di 7 partite vinte e 3 pareggiate; sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Ancona Matelica. A dirigere il match sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Il quarto uomo sarà invece Davide Moriconi di Roma.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI PONTEDERA – Maraia dovreb be optare per il modulo 3-5-2 con Sposito in porta e difesa composta da Espeche; Matteucci e Bakayoko. In cabina di regiaCaponi con Perretta e Barba; sulle corsie Shiba e Miani. Davanti Mutton e Magnaghi.

QUI REGGIANA – Diana risponde col modulo 3-4-1-2. Voltolini in porta, davanti a lui Luciani, Rozzio e Camigliano. Sugli esterni Guglielmotti e Rossi, in mezzo al campo Cigarini e Sciaudone. Sulla trequarti Rosafio, di supporto alla coppia di attacco formata da Lanini e Zamparo.

Le probabili formazioni di Pontedera – Reggiana

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Espeche; Matteucci, Bakayoko; Shiba, Perretta, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. Allenatore: Ivan Maraia.

REGGIANA (3-4-1-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Rossi; Rosafio; Lanini, Zamparo. Allenatore: Aimo Diana

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Pontedera – Reggiana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.