Pordenone – Virtus Entella 3-0: diretta live e risultato finale

La partita Pordenone – Entella di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PORDENONE-VIRTUS ENTELLA 3-0 SECONDO TEMPO 90' L’arbitro dice che basta così, finisce la partita tra Pordenone e Virtus Entella con il risultato di 3 a 0. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai nuovi live 90' Rete! Karlo Butić! assist di Patrick Ciurria e risultato che cambia 90' Marco Brescianini abbandona il terreno di gioco 90' Andrea Marcucci in campo, prende il posto del compagno di squadra 84' Lascia il campo Gianvito Misuraca per Pordenone 84' Spazio a Manuel Scavone, nuova mossa per l'allenatore 83' Gli fa spazio Sebastian Musiolik per Pordenone 83' Forze fresche in campo per Pordenone con l'ingresso di Karlo Butić 80' Finisce qui la partita di Alessandro Bassoli che lascia il campo 80' Mirco Stefani in campo, prende il posto del compagno di squadra 74' Esce dal campo Andrea Schenetti per Virtus Entella 74' Matteo Mancosu rimpiazza il compagno di squadra 74' Matteo Brunori Sandri fuori campo per dar spazio al compagno 74' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Alejandro Rodríguez 72' Abbandona il campo Giacomo Calò per Pordenone 72' Simone Pasa rimpiazza il compagno di squadra 72' Lascia il campo Roberto Zammarini per Pordenone 72' Minuti per Kevin Biondi che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 71' E' giallo! Alessandro Bassoli riceve il cartellino dall'arbitro 70' E' giallo! Filippo Costa riceve il cartellino dall'arbitro 61' Il direttore di gara sventola il secondo giallo a Giuseppe De Luca che va sotto la doccia 54' Intervento di Filippo Berra, inevitabile il cartellino giallo per lui 49' Inflessibile l'arbitro estrae il giallo per Giuseppe De Luca 46' Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti! 46' Leonardo Morosini fuori campo per dar spazio al compagno 46' Giuseppe De Luca si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 46' Gabriel Cléùr fuori campo per dar spazio al compagno 46' L'allenatore inserisce Virtus Entella Filippo De Col in campo PRIMO TEMPO 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 3 a 0. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 31' Gol di Sebastian Musiolik con un tocco di testa, assist di Patrick Ciurria! Cambia il risultato, ora è di 2 a 0 4' Pordenone in rete con Patrick Ciurria! 1' Il direttore di gara da inizio alla partita!



Pordenone – Virtus Entella in campo, siamo pronti a commentare l'incontro nella speranza di divertici assieme PORDENONE: Samuele Perisan; Filippo Berra, Alberto Barison, Alessandro Bassoli (dal 35' st Mirco Stefani), Nicola Falasco, Giacomo Calò (dal 27' st Simone Pasa), Luca Magnino, Gianvito Misuraca (dal 39' st Manuel Scavone), Roberto Zammarini (dal 27' st Kevin Biondi), Sebastian Musiolik (dal 38' st Karlo Butić), Patrick Ciurria. A disposizione: Giacomo Bindi, Davide del Savio, Niccolò Samotti, Matteo Rossetti, Aldo Banse, Alessandro Mallamo, Davide Turchetto. Allenatore: Attilio Tesser.



VIRTUS ENTELLA: Daniele Borra; Gabriel Cléùr (dal 1' st Filippo De Col), Filippo Costa, Marco Chiosa, Michele Pellizzer, Vlad Dragomir, Davide Mazzocco, Marco Brescianini (dal 45' st Andrea Marcucci), Leonardo Morosini (dal 1' st Giuseppe De Luca), Andrea Schenetti (dal 29' st Alejandro Rodríguez), Matteo Brunori Sandri (dal 29' st Matteo Mancosu). A disposizione: Mirko Albertazzi, Fabrizio Poli, Mauro Coppolaro, Markus Pavic, Andrea Settembrini, Simone Andreis, Lorenzo Meazzi. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



Reti: al 4' pt Patrick Ciurria, al 31' pt Sebastian Musiolik, al 45' st Karlo Butić.



Ammonizioni: al 9' st Filippo Berra (POR), al 26' st Alessandro Bassoli (POR), al 25' st Filippo Costa (VIR), al 4' st Giuseppe De Luca (VIR), al 16' st Giuseppe De Luca (VIR).



Presentazione della partita

LIGNANO – Nel primo pomeriggio di domani, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 12:30, é in programma Pordenone – Entella , gara valida per la 32° giornata del campionato di Serie B. Sarà il quinto incontro ufficiale tra Pordenone ed Entella: biancocelesti mai vittoriosi sino a qui. Nella gara di andata del 18 dicembre 2020 il Pordenone si è imposto con il risultato di 0-1. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’Entella e ne quotano la vittoria a 1,95. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove la Pordenone ha ottenuto 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte realizzando 1 gol e subendone 10. L’Entella ha ottenuto invece 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 1 reti e subendone 4. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 12:30 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie B dove comanda l’Empoli con 59 punti, in seconda posizione segue il Lecce con 55 e il Monza con 51 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Pordenone – Entella, valida per la 32° giornata del campionato Serie B, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Pordenone – Virtus Entella

Il Pordenone del neo tecnico Domizzi dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, con Perisan tra i pali, terzini Vogliacco e Chrzanowski e in mezzo Barison e Camporese. In cabina di regia Misuraca con interni Zammarini e Magnino. In attacco Mallamo trequartista dietro a Ciurria e Musiolik. Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Borra tra i pali, pacchetto difensivo composto da Coppolaro e Costa sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pellizzer e Chiosa. A centrocampo Paolucci in cabina di regia con Mazzocco e Dragomir mezze ali mentre in attacco spazio a Schenetti alle spalle della coppia d’attacco formata da De Luca e Mancosu.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Camporese, Chrzanowski; Zammarini, Misuraca, Magnino; Mallamo; Ciurria, Musiolik. Allenatore: Domizzi

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Mazzocco, Paolucci, Dragomir; Schenetti; De Luca, Mancosu. Allenatore: Vivarini