I suggerimenti del giorno sono dedicati integralmente alla trentaduesima giornata del campionato di Serie B: ecco quelle selezionate

Lunedì 5 aprile si gioca la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi si riferiscono a sei gare valide per questa competizione. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Cittadella – Reggina 1 (ore 15)

Cittadella settimana con 45 punti, Reggina dodicesima a quota 40. Nelle ultime cinque gare disputate il Cittadella ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 3 e subendone 3. La Reggina invece ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 4 reti e subendone 2 .

Cosenza – Cremonese 2 (2,70)

Cosenza sedicesimo con 32 punti, Cremonese quattordicesimo a quota 36. Il Cosenza, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 3 pareggiate e 1 persa; ha siglato 5 gol e ne subito 5 . Il bilancio della Cremonese é invece di 2 vinte, 1 pareggiata e 2 perse nelle ultime 5; 6 reti realizzate e 4 prese.

Monza – Pescara 1 (ore 15)

La squadra brianzola viene dal pareggio esterno contro la Virtus Entella e in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con la Salernitana, a quota 51 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra abruzzese che è reduce dall’ottimo successo casalingo contro il Pisa ed in classifica occupa il terzultimo posto con 26 punti, -4 dalla zona play-out.

Pisa – Lecce 2 (ore 15)

La squadra toscana viene dalla sconfitta esterna contro il Pescara e in classifica occupa l’undicesima posizione, insieme alla Reggina, con 40 punti ed una gara da recuperare. Dall’altra parte troviamo i salentini che sono reduci dall’ottimo successo casalingo contro la Salernitana ed in classifica occupano il secondo posto solitario con 55 punti.

SPAL – Venezia 1 (ore 19)

SPAL sesta con 46 punti, Venezia quinto a quota 49. Negli ultimi cinque incontri disputati la SPAL ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 3 gol e subendone 4. Il Venezia ha ottenuto invece 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 8.

Salernitana – Frosinone 1 (ore 21)

Salernitana terzo con 51 punti, a pari merito col Monza; Frosinone tredicesimo a quota 39. a squadra di Castori viene dalla sconfitta esterna contro il Lecce ed in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con il Monza, a quota 51 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Grosso che è reduce dal pari casalingo contro la Reggiana ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 39 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 aprile 2021

Cittadella – Reggina 1 (2,15)

Cosenza – Cremonese 2 (2,70)

Monza – Pescara 1 (1,42)

Pisa – Lecce 2 (2,35)

SPAL – Venezia 1 (2,35)

Salernitana – Frosinone 1 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 1.024 EURO