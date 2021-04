Serie B, Monza-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Monza-Pescara del 5 aprile 2021: incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle 15.

MONZA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Monza e Pescara nel match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 14 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Monza-Pescara

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, Frattesi; Boateng; Maric, Diaw. Allenatore: Brocchi [UFFICIALE ALE 14]

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Sorensen, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin; Galano, Maistro, Odgaard. Allenatore: Grassadonia [UFFICIALE ALE 14]