Serie B, Pordenone-Pescara: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Pordenone-Pescara del 25 gennaio 2020: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15.

UDINE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Pordenone e Pescara nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Pordenone con Gavazzi alle spalle del tandem offensivo composto da Bocalon e Candellone mentre il Pescara risponde col 3-5-2 e la coppia d’attacco formata da Galano e Maniero.

Le formazioni ufficiali di Pordenone-Pescara

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini, Zammarini, Burrai, Pobega, Gavazzi, Bocalon, Candellone. Allenatore: Tesser