Diretta Inter – Pescara 1-1: cronaca, risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Inter – Pescara del 25 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1, calcio d’inizio alle ore 11

SESTO SAN GIOVANNI – Al via dalle ore 11 di sabato 25 gennaio la sfida, 1° del girone di ritorno del Campionato Primavera 1 tra Inter e Pescara. Da una parte i nerazzurri arrivano dal pareggio conseguito contro il Cagliari mentre nella gara di recupero è arrivata la sconfitta contro la Sampdoria. Dall’altra parte i biancazzurri sono reduci dal successo di misura contro il Napoli che ha riacceso il morale. Ricordiamo se seguiremo il match che si disputerà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni in diretta con la webcronaca delle azioni più importanti. Nella gara di andata disputata a Città Sant’Angelo c’era stato il successo in rimonta dei nerazzurri (3-2) conseguito nel finale con il Delfino che in 12 minuti avevano siglato due reti mentre parlando del turno di ritorno ricordiamo che lo stesso si è aperto ieri con il pareggio per 2-2 tra ChievoVerona e Roma.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - PESCARA 1-1 (1'T) PRIMO TEMPO 25' scambio al limite tra Marafini e Pavone, intercetta la difesa 22' MULATTIERI! PAREGGIO DELL'INTER! Filtrante per l'attaccante che si aggiusta la conclusione sul destro con Mané che gli lascia troppo spazio e diagonale che si infila alla sinistra di Sorrentino 19' ottimo intervento di Sorrentino sulla spizzata ravvicinata di Mulattieri che ha raccolto un cross di Vezzoni! 14' gioco fermo, a terra Masella che si fa male da solo. In campo lo staff medico, forse solo un piccolo affaticamento muscolare per lui 11' primo angolo anche per i padroni di casa 9' su traversone dalla destra sponda di Vezzoni di testa per quello di Mulattieri, blocca Sorrentino 8' fischiato fallo di mano di Mulattieri in area biancazzurra. Dopo un contrasto dubbio del difensore abruzzese il giocare finisce a terra ma l'arbitro ha considerato palla piena 6' PAVONEE!!! VANTAGGIO DEL PESCARA!!! Interno sinistro pazzesco del giocatore biancazzurre che dopo un dribbling su Ntube trova una conclusione dal limite con sfera che si infila alla sinistra di Stankovic 5' primo angolo per il Pescara, sugli sviluppi contro cross di Pavone troppo su Stankovic che fa sua la sfera 5' cross dalla sinistra troppo lungo di Schirò che non trova compagni sulla traiettoria in area 3' chiusura al limite dell'area di Schirò che ha provato a mettersi in luce partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pescara Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Inter - Pescara, fra qualche istante saremo pronti a raccontarvi il match del Campionato Primavera 1 in diretta. Restiamo in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre. TABELLINO INTER (3-5-2): Stankovic, Youte Koinkoue, Vezzoni, Ntube, Squizzato, Pirola, Persyn, Gianelli, Mulattieri, Schirò, Fonseca. A disposizione: Pozzer, Moretti, Cortinovis, Di Marco, Burgio, Attys, Casadei, Boscolo, Gnonto, Tononi, Bonfanti, Vergani. Allenatore: Armando Madonna PESCARA (5-3-2): Sorrentino, Martella, Diallo, Marafini, Mané, Quacquarelli, Camilleri, Diambo, Mercato, Pavone, Masella. A disposizione: Lucatelli, Chiacchia, Renzetti, Longobardi, De Marzo, Tringali, Blanuta, Chiarella. Allenatore: Antonio Di Battista e Andrea Sassarini Reti: al 6' pt Pavone, al 22' pt Mulattieri Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali

Di seguito gli 11 scelti dai due tecnici Armando Madonna e Antonio Di Battista (quest’ultimo a guidare oggi la squadra perchè Legrottaglie impegnato con la prima squadra a Pordenone).

Arbitro: Valerio Maranesi sez. Ciampino

I° assistente: Franck Loic Nana Tchato sez. Aprilia

II° assistente: Ivan Catallo sez. Frosinone

Stadio: Breda di Sesto San Giovanni