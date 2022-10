Pordenone – Trento: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Trento di Giovedì 20 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone A

LIGNANO SABBIADORO – Giovedì 20 ottobre 2022 , alle ore 18:30 scenderanno in campo Pordenone – Trento per la giornata 9 del campionato Serie C – Girone A . Sono complessivamente 4 i precedenti in ambito professionistico tra le due squadre in Friuli. L’incontro si disputerà allo stadio Stadio Guido Teghil e sarà diretto dall’arbitro Claudio Panattella della sezione di Bari, alla quinta stagione in Lega Pro. Sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Marco Toce di Firenze; quarto ufficiale Kristina Bellò di Castelfranco Veneto. Pronostico a favore del Pordenone con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.60 mentre il pareggio è dato a 3.60 e la sconfitta a 5.25. Il Pordenone , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 3 e ha subito 4 . Il bilancio del Trento é invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 6 subite. Un’ora prima dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 18:30 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Sguardo alla classifica aggiornata dove il Renate è in vetta Serie C – Girone A con 18 punti , seguito dal Lecco e Padova con 17 quindi Arzignano e FeralpiSalò con 16.

Convocati del Trento

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Scirè (2005); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Cittadino (1994); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Ruffo Luci (2001).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Dalla Francesca (2004); Ianesi (2002); Saporetti (1998).

Mister Di Carlo: “Valore da dimostrare sul campo in tutte le partite”

“Vogliamo ripartire subito. C’è sicuramente rabbia per la sconfitta di Mantova e allo stesso tempo consapevolezza del nostro valore, da dimostrare sul campo in tutte le partite. Complimenti a mister Tedino per i suoi anni neroverdi e l’esordio vincente sulla panchina del Trento”.

Probabili formazioni di Pordenone – Trento

PORDENONE (4-4-2): Festa; Benedetti, Bassoli, Pirrello, Ajeti; Zammarini, Burrai, Torrasi, Deli; Dubickas, Candellone. Allenatore: Domenico Di Carlo.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani; Fabbri, Trainotti, Ferri, Garcia Tena; Galazzini, Damian, Cittadino; Belcastro; Brighenti, Bocalon. Allenatore: Bruno Tedino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Pordenone – Trento , valido per la giornata 9 del campionato Serie C – Girone A , sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports. Potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 9,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,99 €.