Diretta Pordenone – Venezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pordenone – Venezia del 20 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B

PORDENONE – Nella serata di sabato 20 giugno, alle ore 20.30, si giocherà Pordenone – Venezia, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. Da una parte c’è la formazione padrona di casa occupa la quarta posizione e che, prima della sosta, era uscita vincitrice per 2-0 dal campo del Cittadella . Dall’altra parte troviamo il Venezia che, prima dello stop, è incappato in una brutta sconfitta interna contro il Crotone. Al momento i lagunari occupano il diciassettesimo posto a +8 sulla terzultima posizione.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PORDENONE:. A disposizione:. Allenatore: Attilio Tesser.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Alessio Dionisi.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI PORDENONE – I padroni di casa, guidati da Tesser, dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2. In porta Tomei, difesa con Semenzato, Stefani, Ingegneri e De Agostini. La linea mediana sarà formata da uciu, Burrai e Misuraca. Alle spalle di Berrettoni e Arma agirà Cattaneo

QUI VENEZIA – Il Venezia di Dionisi scenderà in campo con il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Facchin. La difesa a quattro sarà formata da Zampano, Modolo, Domizzi e Garofalo. I tre di centrocampo saranno probabilmente Falzerano, Bentivoglio e Acquadro. Il tridente offensivo sarà composto da Moreo, Geijo e Marsura.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pordenone – Venezia , valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pordenone – Venezia

PORDENONE (4-3-1-2): Tomei; Semenzato, Stefani, INgegneri, De Agostini; Suciu, Burrai, Misuraca; Cattaneo; Berettoni, Arma. Allenatore: Tesser

VENEZIA (4-3-3): Facchin; Zampano, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Bentivoglio, Acquadro; Moreo, Geijo, Marsura Allenatore: Dionisi

STADIO: Dacia Arena