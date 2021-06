Pareggio spettacolare tra Porrtogallo e Francia, in quel di Budapest, con le doppiette di Cristiano Ronaldo e Benzema.

BUDAPEST – Nel match valido per la terza giornata del Gruppo F di Euro 2020 Portogallo e Francia danno spettacolo pareggiando 2-2. Grandi protagonisti Cristiano Ronaldo e Benzema che segnando una doppietta ciascuno, con queste due reti CR7 arriva a quota 109 con la sua Nazionale diventando il più grande marcatore di sempre con le Nazionali. Con questo pareggio, dunque, la Nazionale di Deschamps chiude al primo posto il Gruppo F e agli ottavi se la vedrà contro la Svizzera mentre la Nazionale di Fernando Santos chiude al terzo posto il Gruppo F e agli ottavi giocherà contro il Belgio.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: PORTOGALLO-FRANCIA 2-2 SECONDO TEMPO 96' Fine partita. 93' Intanto è finita la partita tra Germania e Ungheria con il pareggio che, dunque, qualificata la Nazionale di Low. La Germania giocherà contro l'Inghilterra agli ottavi di finale. 91' Cinque minuti di recupero. 88' Cambi da una parte e dall'altra con Deschamps che ha appena mandato in campo Sissoko al posto di Griezmann mentre Fernando Santos ha appena mandato in campo Sergio Oliveira al posto di Renato Sanches. 87' Occasione per la Francia con Coman che appoggia per l'accorrente mancino di Griezmann ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa. 86' Ritmi più bassi in questa fase di partita con le due squadre che si stanno accontentando. Francia che si sta qualificando come prima, Portogallo che sta tornando ad attaccare con una buona intensità. 84' Cartellino giallo per Kimpembe, quarto ammonito del match. 83' Cambia nuovamente il Gruppo F con la Germania che ha appena pareggiato contro l'Ungheria. In questo momento Francia prima con 5 punti, Germania seconda con 4 punti, Portogallo terzo con 4 punti, Ungheria ultima con 2 punti. 81' Seicento secondi più recupero alla conclusione del match, sempre 2-2 tra Portogallo e Francia. Grande spettacolo a Budapest, doppiette di Cristiano Ronaldo e Benzema. 80' Cambio nel Portogallo con Fernando Santos che ha appena mandato in campo Dalot al posto di Semedo. 78' Meglio la Francia da almeno una decina di minuti mentre il Portogallo aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. Quattro attaccanti messi in campo da Deschamps in questa fase. 76' Portogallo che prova ad abbassare i ritmi con il possesso palla visto che, da qualche minuto a questa, la Francia aveva preso cambo alzando i giri del motore, soprattutto sulle corsie esterne. 74' Doppio cambio nel Portogallo con Fernando Santos che ha appena mandato in campo Bruno Fernandes e Ruben Neves al posto di Bernardo Silva e Joao Moutinho. 73' Torna a farsi vedere anche il Portogallo con Palhinha che carica il destro da fuori ma la sua conclusione si perde alta di molto sopra la traversa. 72' Decisamente offensiva la Francia che vuole vincere questa partita. Sta attaccando a pieno organico la Nazionale di Deschamps mentre Fernando Santos sta chiedendo ai suoi di alzare il baricentro. 70' Secondo tempo decisamente splendido, al contrario di una prima frazione che aveva offerto poco oltre ai due calci di rigore. Un filo sottile sta collegando Budapest a Monaco di Baviera, Germania fuori dall'Europeo con questo risultato. 69' Francia ad un passo dal vantaggio con Pogba che lascia partire un destro da fuori ma Rui Patricio devia sul palo con un intervento clamoroso. Sulla respinta arriva Griezmann ma Rui Patricio salva nuovamente i suoi con un grandissimo intervento. 67' Cambio nella Francia con Deschamps che ha appena mandato in campo Coman al posto di Tolisso. 66' Incredibile vantaggio dell'Ungheria! Pazzesca partita a Monaco di Baviera con la Nazionale di Rossi che è subito tornata in vantaggio, leggendario girone da parte dell'Ungheria. 64' Cambia nuovamente il Gruppo F visto che la Germania ha appena pareggiato contro l'Ungheria. In questo momento Francia prima con 5 punti, Germania seconda con 4 punti, Portogallo terzo con 4 punti e Ungheria ultima con 2 punti. 63' E adesso è nuovamente la Germania ad essere fuori, molto difficile per la Nazionale di Low che non riesce a scavalcare il muro dell'Ungheria. Ad un passo dall'eliminazione la Germania. 61' Cristiano Ronaldo spiazza nuovamente Lloris e insacca per il pareggio del Portogallo, 2-2. In questo momento Portogallo al secondo posto, Ungheria terza e Germania fuori dall'Europeo. 60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PORTOGALLO! CRISTIANO RONALDO! 60' Cross dalla sinistra di Cristiano Ronaldo e mano di Kounde, questa volta pochi dubbi per il direttore di gara. Terzo rigore della partita, il secondo per il Portogallo. 59' CALCIO DI RIGORE PER IL PORTOGALLO! 58' Non cambia il risultato nell'altro match tra Germania e Ungheria con la Nazionale di Marco Rossi ad un passo da un'impresa leggendaria. In questo momento Ungheria al secondo posto. 57' Pensa a qualche cambio Fernando Santos visto che il Portogallo non riesce ad alzare il baricentro. Ritmi molto bassi in questa fase e questo fa comodo alla Francia che, con il minimo sforzo, sta vincendo. 55' Primi dieci minuti di gioco di questo secondo tempo che sono andati in archivio con il Portogallo che sembra aver accusato il colpo, Francia che ora non ha nessuna fretta visto il punteggio che sta maturando. 53' Cambio obbligato della Francia con Deschamps che ha appena mandato in campo Rabiot al posto dell'infortunato Digne. 51' Davvero incredibile il Gruppo F con la Francia in prima posizione con 7 punto, Ungheria clamorosamente seconda con 4 punti, Germania terza con 3 punti e Portogallo quarto con 3 punti. In questo momento la Nazionale di Fernando Santosa sarebbe fuori. 49' Passa in vantaggio la Francia con Benzema che, su verticalizzazione splendida di Pogba, calcia col destro ad incrociare battendo Rui Patricio, 1-2. In questo momento Portogallo fuori e Ungheria al secondo posto. 48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCIA! BENZEMA! 48' La Francia passa in vantaggio con Benzema ma la rete dell'attaccante del Real Madrid viene annullata per fuorigioco. Tanti dubbi anche in questo caso, vedremo cosa dirà il VAR. 47' Nell'intervallo cambi da una parte e dall'altra con Fernando Santos che ha mandato in campo Palhinha per Danilo Pereira mentre Deschamps ha mandato in campo Digne al posto di Lucas Hernandez. 46' Ricomincia il secondo tempo di Portogallo-Francia. PRIMO TEMPO 51' Fine primo tempo. 49' Tre minuti di recupero. 48' Palla da una parte e portiere dall'altra per il pareggio della Francia. Rigore che non c'era mai, vedendo anche i numerosi replay riproposti dalla regia. 47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FRANCIA! BENZEMA! 47' Proteste del Portogallo ma il VAR ha confermato il calcio di rigore. 46' Decisione molto dubbia da parte del direttore di gara, rigore che non sembra esserci mai per un contatto tra Mbappé ed un difensore del Portogallo. Abbaglio da parte dell'arbitro. 45' CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA! 42' Intanto sempre Ungheria in vantaggio 1-0 sulla Germania nell'altro match del Gruppo F. In questo momento la Nazionale di Low sarebbe clamorosamente eliminata. 41' Da quando il Portogallo è passato in vantaggio c'è solo una squadra in campo ed è la Nazionale di Fernando Santos. Cartellino giallo per Griezmann, terzo ammonito del match. 39' Davvero molto male la Francia che non sembra avere idee di gioco per poter far male al Portogallo. Per ora, spettatori non paganti i tre attaccanti della Nazionale di Deschamps. 37' Cartellino giallo per Lucas Hernandez, secondo ammonito del match. 36' Palleggia senza fretta e con qualità il Portogallo che sta aggirando la Francia in questa fase di partita. Deschamps non è affatto soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra in questo primo tempo. 35' Buon momento per la Nazionale di Fernando Santos che sta provando a legittimare il vantaggio mentre la Francia sembra aver accusato il colpo e fatica ad abbozzare una reazione degna di questo nome. 33' E adesso è chiamata ad una reazione la Nazionale di Deschamps che non ha mostrato uno straccio di gioco in queste due partite e mezzo del Gruppo F. In questo momento Francia seconda con 4 punti, al pari dell'Ungheria. 32' Palla da una parte e portiere dall'altra per il vantaggio del Portogallo grazie al gol di Cristiano Ronaldo. In questo momento Portogallo primo nel girone. 31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PORTOGALLO! CRISTIANO RONALDO! 29' Sugli sviluppi di un calcio di punizione Lloris interviene in ritardo su Danilo Pereira. Pochi dubbi da parte del direttore di gara. Cartellino giallo per Lloris, primo ammonito del match. 28' CALCIO DI RIGORE PER IL PORTOGALLO! 28' Spettatori piuttosto annoiati, ci si aspettava di meglio. Ovviamente, il risultato di Germania-Ungheria sta influenzando nettamente l'andamento di questa partita con ritmi da amichevole estiva. 26' Sta succedendo davvero poco sul rettangolo di gioco con la Nazionale francese che prova a palleggiare ma lo fa in modo sterile, si gioca in trenta metri di campo. Nessuno ha la minima intenzione di sbilanciarsi, gara noiosa. 24' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio con il risultato sempre fermo sullo 0-0 tra Portogallo e Francia. Nell'altra match l'Ungheria è ad un passo dall'impresa. 22' Tanti errori da parte delle due squadre che, come accaduto spesso nelle due partite precedenti, preferiscono specchiarsi invece di attaccare. Ci si aspettava di più, dal punto di vista del gioco, in questo Gruppo F. 21' I ritmi restano comunque molto bassi visto che nessuna delle due squadre ha intenzione di qualificarsi, in questo momento Portogallo qualificata come seconda e Francia come prima. 19' La Francia lascia il possesso palla nelle mani del Portogallo che, però, fatica ad accelerare mentre la Nazionale di Deschamps riesce a verticalizzare con maggiore facilità. 17' Francia ad un passo dal vantaggio con Mbappé che, servito splendidamente da Pogba, entra in area e calcia col piatto ma Rui Patricio respinge in qualche modo. 16' Ritmi molto bassi sul rettangolo di gioco tanto che lo spettacolo lo stiamo vedendo solo sugli spalti, nonostante i tanti giocatori di qualità. Sembra che le due squadre non abbiano la minima voglia di accelerare, visto il risultato della Germania. 14' Boato incredibile da parte della Puskas Arena che sta gioendo per il vantaggio dell'Ungheria. Che girone sta disputando la Nazionale di Marco Rossi, Portogallo e Francia palleggiano con pochissima velocità. 12' Clamoroso risultato a Monaco di Baviera con l'Ungheria in vantaggio sulla Germania. In questo momento Ungheria clamorosamente agli ottavi di finale e Germania fuori. 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio alla Puskas Arena, sempre 0-0 tra Portogallo e Francia. 0-0 anche nell'altro match tra Germania e Ungheria. 9' Molta aggressività sul rettangolo di gioco, soprattutto a centrocampo. La Francia, come accaduto nel match contro Germania e Ungheria, sta lasciando il possesso al Portogallo sfruttando gli spazi in contropiede. 7' Primo squillo del Portogallo con Renato Sanches che mette al centro per il colpo di testa di Cristiano Ronaldo ma Lloris blocca senza problemi la sfera. 6' Ritmi piuttosto bassi in questo primo scorcio di match con le due squadre che si stanno studiando sul rettangolo di gioco. Magnifica cornice di pubblico con 60mila spettatori sugli spalti. 5' Buon avvio da parte della Nazionale di Fernando Santos che sta palleggiando nella metà campo della Francia. Entrambe le squadre non hanno convinto tantissimo fino a questo momento, due delle favorite alla vittoria di questo Europeo. 3' Ricordiamo che la Francia è già qualificata per gli ottavi di finale mentre il Portogallo non deve perdere con quattro gol di scarto. Nell'altro match del Gruppo F si sta giocando Germania-Ungheria. 1' PARTITI! E' cominciata Portogallo-Francia! 20.55 I giocatori di Portogallo e Francia fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento pre-partita e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Portogallo tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo mentre nella Francia tridente d'attacco formata da Mbappé, Benzema e Griezmann. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Portogallo-Francia, incontro valido per la terza giornata del Gruppo F di Euro 2020. IL TABELLINO PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo (79' Dalot), Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Joao Moutinho (73' Ruben Neves), Danilo Pereira (46' Palhinha), Renato Sanches (88' Sergio Oliveira); Bernardo Silva (72' Bruno Fernandes), Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Lopes, Rui Silva, Dalot, José Fonte, Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves, Sergio Oliveira, Palhinha, Joao Felix, Rafa Silva, André Silva. Allenatore: Fernando Santos FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez (46' Digne [52' Rabiot]); Pogba, Kanté, Tolisso (66' Coman); Mbappé, Benzema, Griezmann (87' Sissoko). A disposizione: Maignan, Mandanda, Lenglet, Pavard, Zouma, Digne, Rabiot, Sissoko, Ben Yedder, Coman, Giroud, Lemar. Allenatore: Deschamps RETI: 31' Rig. Cristiano Ronaldo (P), 45' 2' Rig. Benzema (F), 48' Benzema (F), 60' Rig. Cristiano Ronaldo (P) AMMONIZIONI: Lloris, Lucas Hernandez, Griezmann, Kimpembe (F) ESPULSIONI: // RECUPERO: 3' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Puskas Arena

Le parole di Fernando Santos e Deschamps

Fernando Santos: “Abbiamo analizzato la partita contro la Germania e siamo tutti giunti alla stessa conclusione: non eravamo noi. Quando subisci quattro gol, qualcosa non va. Tutte le squadre che vogliono vincere devono attaccare bene e difendere bene. Dobbiamo migliorare il nostro livello di concentrazione e intensità, è così che possiamo vincere domani. La qualificazione dipende solo da noi. Sappiamo che sarà molto difficile e cercheremo di fare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Su nove punti possiamo prenderne sei, in un girone estremamente difficile. Abbiamo la possibilità di riscattarci. I miei giocatori sanno che non possono fare calcoli. Non sappiamo cosa accadrà tra Germania e Ungheria. Dipende tutto da noi, quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro”.

Deschamps: “Possiamo permetterci di giocare con tranquillità, che non è in contrasto con l’ambizione di ottenere il miglior risultato possibile. “Dagli ottavi è come se cominciasse una nuova competizione. Si ridanno le carte e si ricomincia da capo, sappiamo bene come la cose possano cambiare dai gironi all’eliminazione diretta. Quello che ci si porta dietro, più che i punti in classifica, sono l’esperienza che hai accumulato, la fiducia che hai maturato. Solo quello. Una sconfitta potrebbe avere effetti sulla nostra convinzione.

La presentazione del match

Da una parte c’è la Nazionale di Fernando Santos che viene dalla vittoria contro l’Ungheria e dalla sconfitta contro la Germania ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme ai tedeschi, con 3 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Deschamps che è reduce dalla vittoria contro la Germania e dal pareggio contro l’Ungheria ed in classifica occupano la prima posizione con 4 punti. La Francia si qualificherà se eviterà la sconfitta contro il Portogallo o se Germania-Ungheria finirà con un pareggio. I francesi arriveranno primi con una vittoria o se pareggeranno e la Germania non batterà l’Ungheria. Se la Francia perde e l’Ungheria vince, il secondo posto verrà deciso dalla differenza reti. Il Portogallo si qualificherà con una vittoria oppure con un pari solo se la Germania perderà. Arriverà invece primo se vincerà e la Germania pareggerà o perderà. I portoghesi arriveranno quarti con una sconfitta e contemporanea sconfitta della Germania. Sono 27 i precedenti tra Portogallo e Francia con il bilancio favorevole alla Nazionale transalpina con 19 vittorie contro i 6 successi della Nazionale lusitana, 2 i pareggi.

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ruben Dias e José Fonte. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Sergio Oliveira e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Lloris in porta, pacchetto arretrato formato da Pavard e Lucas Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo sapzio a Varane e Kimpembe. A centrocampo Kanté in cabina di regia con Pogba e Rabiot mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Mbappé, Benzema e Griezmann.

Le probabili formazioni di Portogallo – Francia

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. Allenatore: Deschamps

STADIO: Puskas Arena

Dove vederla in TV e in streaming

