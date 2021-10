La partita Portogallo – Lussemburgo del 12 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PORTOGALLO-LUSSEMBURGO 5-0

SECONDO TEMPO

90′ Questo è tutto, non c’è altro da commentare. La partita Portogallo e Lussemburgo finisce qui

89′ Sul terreno di gioco per Lussemburgo Eric Veiga

89′ Gli fa spazio Danel Sinani per Lussemburgo

89′ Sostituzione per Lussemburgo entra in campo Edvin Muratović

89′ Gli fa spazio Mica Pinto per Lussemburgo

87′ Rete per Portogallo, in gol Cristiano Ronaldo con un’incornata, assist di Rúben Neves!

84′ Intervento di João Cancelo, inevitabile il cartellino giallo per lui

80′ Il tecnico inserisce Gonçalo Guedes sul terreno di gioco

80′ Termina qui la partita di Bruno Fernandes che abbandona il rettangolo di gioco

80′ Matheus Nunes rimpiazza il compagno di squadra

80′ Esce dal campo Bernardo Silva per Portogallo

73′ Minuti per Rafael Leão che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

73′ André Silva abbandona il terreno di gioco

73′ Sostituzione per Portogallo entra in campo Rúben Neves

73′ Abbandona il campo João Palhinha per Portogallo

69′ Attenzione! Gol di João Palhinha bravo a siglare tirando di testa, assist di Bruno Fernandes. Adesso siamo sul risultato di 4 a 0

65′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco João Mário

65′ Finisce la gara di João Moutinho che lascia il rettangolo di gioco

46′ Yvandro Borges Sanches in campo, prende il posto del compagno di squadra

46′ Fuori dal campo Sébastien Thill per Lussemburgo

46′ Entra in campo Maurice Deville per Lussemburgo

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Olivier Thill per Lussemburgo

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Termina il primo tempo di Portogallo-Lussemburgo. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

32′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Christopher Martins

22′ Sanzionato con il giallo Nuno Mendes, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

17′ Attenzione! Rete di Bruno Fernandes bravo a siglare , assist di Bernardo Silva. Adesso siamo sul risultato di 3 a 0

13′ Gol di Cristiano Ronaldo avendo la meglio su calcio di rigore (rigore procurato da Cristiano Ronaldo)! Cambia il risultato, ora è di 2 a 0

8′ Gol di Cristiano Ronaldo! Superato il portiere trasformando con freddezza il rigore (rigore procurato da Bernardo Silva) e varia il risultato. Adesso siamo 1 a 0

1′ Partito il match tra Portogallo e Lussemburgo!

Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Portogallo – Lussemburgo

Tabellino

PORTOGALLO: Rui Patrício; Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, João Cancelo, João Palhinha (dal 28′ st Rúben Neves), João Moutinho (dal 20′ st João Mário), Bruno Fernandes (dal 35′ st Matheus Nunes), Bernardo Silva (dal 35′ st Gonçalo Guedes), André Silva (dal 28′ st Rafael Leão), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Diogo Costa, Anthony Lopes, Diogo Dalot, Nélson Semedo, José Fonte, William Carvalho, Danilo Pereira. Allenatore: Fernando Santos.

LUSSEMBURGO: Anthony Moris; Mica Pinto (dal 44′ st Eric Veiga), Laurent Jans, Maxime Chanot, Dirk Carlson, Leandro Barreiro, Sébastien Thill (dal 1′ st Yvandro Borges Sanches), Olivier Thill (dal 1′ st Maurice Deville), Christopher Martins, Danel Sinani (dal 44′ st Edvin Muratović), Gerson Rodrigues. A disposizione: Ralph Schon, Tim Kips, Vahid Selimović, Kevin Malget, Aldin Skenderović, Diego Pimentel, Michael Omosanya, Eldin Dzogovic. Allenatore: Luc Holtz.

Reti: al 8′ pt Cristiano Ronaldo, al 13′ pt Cristiano Ronaldo, al 17′ pt Bruno Fernandes, al 24′ st João Palhinha, al 42′ st Cristiano Ronaldo.

Ammonizioni: al 22′ pt Nuno Mendes (POR), al 39′ st João Cancelo (POR), al 32′ pt Christopher Martins (LUS).

La presentazione del match

FARO – Questa sera, martedì 12 ottobre, alle ore 20.45 si giocherà Portogallo – Lussemburgo, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo A delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Fernando Santos che viene dalla vittoria esterna contro l’Azerbaigian ed in classifica occupa la seconda posizione con 13 punti, -1 dalla Serbia con una partita in meno. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Holtz che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Serbia ed in classifica occupa il terzo posto con 6 punti.

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Fonte e Ruben Dias. A centrocampo Danilo Pereira e Palhinha in cabina di regia mentre davanti spazio a Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota alle spalle di Cristiano Ronaldo.

QUI LUSSEMBURGO – Holtz dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-5-1 con Moris in porta, reparto difensivo composto da Jans e Pinto sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chanot e Carlson. A centrocampo Olivier Thill in cabina di regia con Barreiro e Sebastien Thill mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Deville e Borges. In attacco Sinani unica punta.

Le probabili formazioni di Portogallo – Lussemburgo

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Chanot, Carlson, Pinto; Deville, Barreiro, Olivier Thill, Sebastien Thill, Borges; Sinani. Allenatore: Holtz

STADIO: Estadio Algarve

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Portogallo – Lussemburgo, valido per l’ottava giornata del Gruppo A delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmessa in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.