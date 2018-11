Nations League, Portogallo – Polonia 1-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Portogallo – Polonia 1-1 il risultato finale, Milik risponde ad André Silva. Il Portogallo vola alle final four.

GUIMARAES – Termina con il risultato di 1-1 il match di UEFA Nations League tra Portogallo e Polonia valevole per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A. Il Portogallo termina il proprio girone con 8 punti, tre in più dell’Italia, ed accede alle final four, mentre la Polonia retrocede in Lega B con soli due punti conquistati in quattro partite.

Il tabellino di Portogallo – Polonia

PORTOGALLO (4-4-2): Beto; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues; Renato Sanches, Danilo, William Carvalho, Raphael Guerreiro (61′ Joao Mario); André Silva (87′ Eder), Rafa Silva (71′ Bruma). All. Fernando Santos.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Cionek, Bednarek, Bereszynski; Klich (75′ Goralski), Krychowiak; Grosicki (79′ Kadzior), Zielinski (95′ Szymanski), Frankowski; Milik. All. Brzeczek.

Reti: 33′ André Silva (POR) 66′ rig. Milik (POL)

Ammonizioni: Cionek, Bednarek, Frankowski (POL); Pepe, Joao Mario (POR)

Recupero: 0′ pt, 4′ st.

Stadio: Estadio D.Alfonso Henriques