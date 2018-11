Portogallo – Polonia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Portogallo – Polonia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20:45

GUIMARAES – Martedì 20 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Portogallo – Polonia, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Partita utile soltanto a fini statistici visto che il Portogallo, grazie al pareggio con l’Italia, si è qualificato matematicamente per le semifinali di giugno. La compagine polacca invece, reduce dalla sconfitta casalinga contro gli Azzurri, è aritmeticamente retrocessa in Lega B. Sono 12 i precedenti tra le due Nazionali con il Portogallo che ha trionfato 5 volte contro i 3 successi della Polonia mentre i pareggi sono 4.

QUI PORTOGALLO – Santos dovrebbe optare per un ampio turnover: la sua squadra dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Beto in porta, pacchetto difensivo composto da Guerreiro e Pereira sulle fasce mentre nel mezzo Dias e Soares. A centrocampo Carvalho in regia con Joao Mario e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente composto da Guedes, Eder e Silva.

QUI POLONIA – La formazione ospite potrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato composto da Bereszynski e Reca sulle fasce mentre nel mezzo Glik e Bednarek. A centrocampo Goralski in cabina di regia con Szymanski e Linetty mezze ali mentre davanti Zielinski a supporto del tandem offensivo composto da Lewandowski e Milik.

Dove vederla in TV e in streaming

Portogallo – Polonia, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della UEFA Nations League, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Portogallo – Polonia

PORTOGALLO (4-3-3): Beto; Guerreiro, Dias, Soares, Pereira, Joao Mario, Carvalho, Bruno Fernandes, Guedes, Eder, Silva. Allenatore: Santos

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca, Szymanski, Goralski, Linetty, Zielinski, Lewandowski, Milik. Allenatore: Brzeczek

STADIO: D. Afonso Henriques