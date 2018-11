Sono in programma sette incontri per la UEFA Nations League. Tra le amichevoli c’è anche Italia – USA. In campo anche l’U19 con gli Europei

Nuova giornata di UEFA Nations League oggi 20 novembre 2018. Saranno sette gli incontri che seguiremo in diretta con il risultato in tempo reale. Tra queste spicca in serata Portogallo – Polonia ma nel corso della giornata si giocheranno anche diverse amichevoli tra nazionali. Tra le tante c’è anche la nostra nazionale impegnata contro gli USA. Il programma si è aperto nella notte con due partite della CONCACAF: Martinica – Antigua & Barbuda 4-2 e Curacao – Guadeloupe 6-0. Europei invece per alcune nazionali Under19.

