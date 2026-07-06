Portogallo-Spagna 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Portogallo-Spagna di Lunedì 6 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali
DALLAS – Lunedì 6 luglio 2026, alle 21 ore italiane, al Dallas Stadium di Arlington, in Texas, va in scena Portogallo-Spagna, big match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.
Il Portogallo si presenta dopo un percorso a tratti irregolare, ma sempre sostenuto da una qualità offensiva che può cambiare le partite in qualsiasi momento. Nel Gruppo K ha raccolto cinque punti, alternando una gara d’esordio complicata contro la RD Congo a una vittoria travolgente sull’Uzbekistan, fino al pareggio tattico con la Colombia. La vera svolta è arrivata ai sedicesimi, dove la Seleção ha eliminato la Croazia grazie alla freddezza di Cristiano Ronaldo dal dischetto e alla zampata di Gonçalo Ramos nel recupero.
La Spagna, invece, arriva con un profilo completamente diverso: solida, organizzata, quasi impenetrabile. Nel Gruppo H ha chiuso al primo posto senza subire gol, mostrando una difesa impeccabile e un attacco capace di colpire con precisione chirurgica. Dopo il pareggio iniziale con Capo Verde, la Roja ha dilagato contro l’Arabia Saudita e ha gestito con maturità la sfida contro l’Uruguay. Il 3-0 all’Austria nei sedicesimi ha confermato la crescita della squadra, trascinata dalla doppietta di Mikel Oyarzabal e dalla spinta di Pedro Porro.
Il Derby Iberico porta con sé una storia ricca: 41 confronti, con la Spagna avanti nel bilancio complessivo, e ricordi mondiali che hanno segnato epoche diverse. Dal 3‑3 di Russia 2018, con la notte magica di Ronaldo, al più pragmatico 1‑0 di Sudafrica 2010 firmato Villa. L’ultimo capitolo è recente: la finale di Nations League 2025, terminata 2‑2 e vinta dal Portogallo ai rigori. Un segnale che questa rivalità non smette mai di sorprendere.
La direzione di gara è affidata a una squadra arbitrale internazionale di alto profilo: Taylor come arbitro, Besswick‑Nunn come assistenti, Zwayer quarto uomo, mentre al VAR ci saranno Dankert, Garcia e Di Bello. Una designazione che conferma l’importanza della partita.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI PORTOGALLO-SPAGNA]
SPAGNA: Simon U., Porro P., Cubarsi P., Laporte A., Cucurella M., Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Olmo D., Baena A., Oyarzabal M.. A disposizione: Garcia E., Garcia J., Gavi, Grimaldo A., Iglesias B., Llorente M., Merino M., Munoz V., Pino Y., Pubill M., Raya D., Ruiz F., Torres F., Williams N., Zubimendi M. Allenatore: de la Fuente L..
Reti:
Presentazione del match
COME ARRIVA IL PORTOGALLO – Il Portogallo di Roberto Martinez si affida a Diogo Costa tra i pali e a una difesa guidata da Ruben Dias, con Cancelo e Nuno Mendes sulle fasce e Renato Veiga al centro. In mediana, Joao Neves e Vitinha garantiscono equilibrio, mentre la trequarti è affidata a Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafael Leao, pronti a supportare Cristiano Ronaldo, ancora riferimento offensivo della Seleção.
COME ARRIVA LA SPAGNA – La Spagna di De la Fuente risponde con Unai Simon in porta e una linea difensiva che unisce esperienza e freschezza: Pedro Porro, Cubarsì, Laporte e Cucurella. A centrocampo, la coppia Rodri‑Pedri rappresenta uno dei punti di forza della Roja, mentre davanti la qualità non manca: Lamine Yamal, Dani Olmo e Alex Baena agiranno alle spalle di Mikel Oyarzabal, protagonista nel turno precedente.
Probabili formazioni
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Roberto Martinez.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. CT: De la Fuente.
Dove vedere la partita in tv e in streaming
La gara sarà trasmessa in diretta:
-in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay
in streaming su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.