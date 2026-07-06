Subbuteoland: Avellino e Vanchiglia campioni della seconda edizione LND

La seconda edizione del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo si chiude a Subbuteoland: Avellino e Vanchiglia vincono l’Elite

REGGIO EMILIA – La seconda edizione del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale si è conclusa a Subbuteoland con una giornata che ha confermato la crescita sportiva, organizzativa e comunicativa del progetto. Dopo un percorso sviluppato lungo tutto il territorio nazionale, con 194 società iscritte e 14 Selezioni regionali, le Finali Nazionali hanno riunito i protagonisti qualificati alle competizioni Elite, Advance e Middle delle due discipline.

L’evento, promosso dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti attraverso il Dipartimento LND Calcio Virtuale, è stato realizzato in collaborazione con FISCT e SWAG, consolidando una sinergia che ha accompagnato l’intera stagione e che ha permesso al Campionato di crescere in partecipazione, qualità tecnica e visibilità. Subbuteoland, sede delle Finali, si conferma un punto di riferimento nazionale per il calcio in miniatura e un centro polivalente dedicato alla valorizzazione del calcio in tutte le sue forme.

La vigilia delle Finali è stata caratterizzata da un momento di incontro tra alcuni giocatori, il Presidente del Dipartimento LND Calcio Virtuale Santino Lo Presti e il Presidente FIGC-LND Emilia Romagna Simone Alberici. Entrambi hanno espresso apprezzamento per la struttura e per il percorso del Campionato, sottolineando il valore dei progetti “Il calcio a portata di mano” e “Vinciamo Insieme”.

Elite Calcio Tavolo

La competizione Elite ha offerto sfide di altissimo livello, con protagonisti del ranking nazionale FISCT e atleti convocati per la Coppa del Mondo di Parigi. In finale, Matteo Ciccarelli (US Avellino 1912) ha superato Luca Battista (US Quadrivio) per 1-0, conquistando il Titolo Nazionale LND e certificando il passaggio di consegne tra il campione uscente e il nuovo vincitore.

Elite Subbuteo Tradizionale

Grande qualità anche nell’Elite di Subbuteo Tradizionale. La finale ha visto affrontarsi Marco Lamberti (AC Reggiana 1919), campione uscente, e Filippo Mussino (Vanchiglia 1915), campione italiano individuale. Mussino si è imposto 4-1, portando Vanchiglia sul tetto della disciplina.

Advance e Middle

Le competizioni Advance e Middle hanno valorizzato il percorso delle società qualificate, confermando la volontà del Campionato di offrire un momento competitivo e rappresentativo al maggior numero possibile di protagonisti. Tra i vincitori:

AC Ospitaletto Franciacorta (Advance Calcio Tavolo)

Solierese Calcio (Middle Calcio Tavolo)

Polisportiva Lentigione Calcio (Advance Subbuteo Tradizionale)

Solierese Calcio (Middle Subbuteo Tradizionale)

Dirette TikTok e comunicazione digitale

Le Finali Nazionali hanno registrato un risultato significativo anche sul piano digitale: le dirette TikTok del canale LND Calcio Tavolo hanno superato le 197.000 visualizzazioni complessive, grazie al racconto live dei caster ufficiali Davide Abbate e Pietro Abruzzo, che hanno seguito le sfide, interagito con gli utenti e intervistato i protagonisti.

Premiazioni e valore del progetto

Le premiazioni sono state affidate al Consigliere Regionale LND Emilia Romagna Mauro Gianni, che ha ribadito la vicinanza della LND a un progetto capace di valorizzare la disciplina del calcio in miniatura, favorendo partecipazione, rappresentanza e radicamento territoriale.

Una stagione che guarda avanti

Con le Finali di Subbuteoland si chiude ufficialmente la seconda edizione del Campionato LND di Calcio Tavolo e Subbuteo Tradizionale. Una stagione che ha dimostrato la capacità del progetto di unire realtà diverse, promuovere il calcio “a portata di mano” e consolidare un percorso istituzionale in costante crescita.