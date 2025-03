Diretta Potenza-Giugliano di domenica 30 marzo 2025: rossoblù per due volte raggiunti e capaci di riprendere i gialloblù

POTENZA – Domenica 30 marzo 2025 allo stadio Alfredo Viviani andrà in scena Potenza-Giugliano, gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C Now 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione guidata da Pietro De Giorgio reduce dalla ritrovata sconfitta di Avellino (1-0) dopo una striscia di imbattibilità lunga cinque partite con nove punti conquistati. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Valerio Bertotto che vengono dalla terza sconfitta nelle ultime cinque gare rimediata in rimonta e in casa contro il Messina fanalino di coda (2-3). I lucani, che davanti al proprio pubblico non perdono da tre mesi pur portando a casa solamente una vittoria nel 2025, puntano a riscattare l’ultimo passo falso con un successo che possa tenere a distanza le dirette concorrenti e soprattutto proseguire la corsa ai piani alti della graduatoria.

I gialloblù, invece, squadra senza messe misure come dimostra il minor numero di pareggi del campionato (5), vanno a caccia della seconda vittoria esterna consecutiva per consolidare la zona play-off e tenere lontano le inseguitrici. La gara d’andata, disputata allo stadio Alberto De Cristofaro, vide il Potenza imporsi 2-1 ai danni del Giugliano. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ciro Aldi della sezione di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari. Quarto Ufficiale: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria.

Tabellino

POTENZA: Alastra F., Novella M. (dal 1′ st Riggio C.), Milesi L., Verrengia B., Burgio R. (dal 1′ st Rillo F.), Castorani M., Felippe L., Siatounis A., Schimmenti E., Caturano S., Petrungaro L.. A disposizione: Bachini M., Cucchietti T., Ferro L., Galiano P. F., Ghisolfi M., Landi E., Mazzeo L., Mazzocchi P., Riggio C., Rillo F., Rosafio M., Selleri G., Valisena N.

GIUGLIANO: Russo D., Valdesi A., Solcia D., Minelli A., Oyewale S., Celeghin E., Peluso L., Del Sole F., Balde I., D’Agostino G., Padula C.. A disposizione: Anacoura J., D’Aniello A., Demirovic E., Esposito G., Galletta V., Genovese M., La Vardera S., Masala M., Nepi A., Njambe M., Nuredini A.

Reti: al 12′ pt Novella M. (Potenza) , al 25′ pt Caturano S. (Potenza) , al 29′ st Schimmenti E. (Potenza) , al 45’+8 st Mazzeo L. (Potenza) , al 27′ pt Del Sole F. (Giugliano) , al 36′ pt D’Agostino G. (Giugliano) , al 10′ st Del Sole F. (Giugliano) , al 45′ st Njambe M. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 23′ pt Schimmenti E. (Potenza) al 24′ pt Balde I. (Giugliano), al 45′ pt Del Sole F. (Giugliano), al 45’+2 pt Valdesi A. (Giugliano), al 3′ st Oyewale S. (Giugliano).

Le parole di Pietro De Giorgio

“Voglio una prestazione simile a quella di Avellino. Mi piacerebbe vedere la stessa voglia, la stessa grinta e portarla a casa. Partiamo da una prestazione contraddistinta dall’ottima qualità tecnica, ciò è sinonimo del fatto che i ragazzi hanno acquisito una personalità importante per la categoria. Ci aspettano 5 finali dove dobbiamo fare in modo di rendere una stagione, fino a questo momento positiva, meravigliosa. Saranno tutte gare importanti da qui alla fine e ci teniamo tanto a finire il campionato nel miglior modo possibile. Il Giugliano è una squadra ricca di qualità che ha fatto meglio fuori casa. Abbiamo l’obbligo di vincere”.

Le parole di Valerio Bertotto

“E’ una squadra ben allenata e con elementi capaci. Hanno avuto un percorso positivo e va quindi affrontata con grandissima determinazione. Dobbiamo avere la giusta motivazione. Come sempre ci saranno momenti che ti fanno arrabbiare di brutto ma bisogna saper reagire e dobbiamo sapere che stiamo arrivando alla fine ma non abbiamo ancora conquistato nulla. E’ un po’ come una maratona. I ragazzi devono dare il loro massimo ed è nelle loro corde. Hanno dimostrato di poter fare bene in tante circostanze altrimenti saremmo in una condizione di classifica ben peggiore. Dobbiamo quindi continuare a fare del nostro meglio”.

Presentazione del match

QUI POTENZA – In porta Alastra, al centro della difesa Milesi e Verrengia con Novella e Burgio ai lati. Castorani, Felippe e Ferro potrebbero agire in mezzo al campo mentre il tridente offensivo sarà composto da Petrungaro, Caturano e Rosafio.

QUI GIUGLIANO – Tra i pali Russo con Valdesi, Minelli, Solcia e Oyewale a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Peluso, Celeghin e Demirovic mentre nel tridente offensivo spazio a Njambè, Padula e Del Sole.

Le probabili formazioni di Potenza-Giugliano

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Ferro; Petrungaro, Caturano, Rosafio. Allenatore: Pietro De Giorgio

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Minelli, Solcia, Oyewale; Peluso, Celeghin, Demirovic; Njambè, Padula, Del Sole. Allenatore: Valerio Bertotto

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 252. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.