Potenza – Latina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Potenza – Latina di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Serie C – Girone C

POTENZA – Sabato 13 gennaio 2024 , alle ore 16:15 il Potenza affronterà il Latina per la giornata 21 del campionato Serie C – Girone C . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione nel match d’andata il Latina ha avuto la meglio con il risultato di 2-1 . Appuntamento allo stadio Alfredo Viviani dove il match sarà diretto dell’arbitro Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio . Sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Andrea Barcherini di terni; quarto ufficiale Gennaro Decimo di Napoli . I bookmakers danno favorita la squadra di casa e la quota della vittoria è data a 2.10, il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 3.20 .

Negli ultimi cinque match ha conseguito 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 gol e subendone 2 . Reduce da due successi consecutivi con Virtus Francavilla e Brindisi in trasferta ha ripreso a correre in classifica portandosi a un passo dalla zona playoff . Il Latina ha conseguito invece 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 10 . Momento complicato con il successo che manca dallo scorso 24 novembre . Nell’ultima giornata pesante il 5-0 subito in casa a opera dell’Avellino .

Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Potenza – Latina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che in Serie C – Girone C prima é la Juve Stabia con 43 , seguita da Picerno e Casertana con 38 quindi Avellino e Taranto 37, Crotone 35, Benevento 33 .

I convocati del Potenza

Portieri: 22 Alastra Fabrizio – 24 Cucchietti Tommaso – 31 Galiano Pierfrancesco

Difensori: 5 Armini Nicolò – 4 Gyamfi Bright – 55 Hristov Andrea – 3 Maddaloni Rosario – 6 Monaco Salvatore – 16 Sbraga Andrea – 26 Verrengia Bruno

Centrocampisti: 81 Candellori Kevin – 98 Hadziosmanovic Cristian – 20 Laaribi Mohamed – 19 Pace Federico – 70 Saporiti Edoardo – 28 Schiattarella Pasquale – 7 Steffè Demetrio

Attaccanti: 90 Asencio Raul – 9 Caturano Salvatore – 10 Di Grazia Andrea – 37 Gagliano Luca – 11 Rossetti Mattia – 77 Volpe Giovanni

I convocati del Latina

Portieri: Vona, Bertini

Difensori: Ercolano, De Santis, Gallo, Rocchi, Cortinovis, Di Renzo

Centrocampisti: Perseu, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Crecco, Del Sole, Rozzi, Polletta

Attaccanti: Mastroianni, Fella, Jallow, Fabrizi

Probabili formazioni di Potenza – Latina

POTENZA (3-5-2): Alastra; Sbraga, Gyamfi, Hadziosmanovic; Saporiti, Schiattarella, Verrengia, Gagliano, Steffè; Caturano, Rossetti. Allenatore: Marchionni.

LATINA (4-3-1-2): Vona; Ercolano, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Cittadino, Di Livio, Riccardi; Del Sole; Fella, Fabrizi. Allenatore: Di Donato.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà il Canale TV Sky Sport 254 a trasmettere in diretta tv la sfida Potenza – Latina , valida per la giornata 21 del campionato Serie C – Girone C . Per lo streaming Sky Go e Now . Disponibile anche su La Nuova Tv al canale 82 del digitale terrestre Basilicata/Puglia, smart tv di ultima generazione e streaming) .