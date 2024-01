Pontedera – Fermana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pontedera – Fermana di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie C, Girone B

PONTEDERA – Sabato 13 gennaio 2024, alle 16.15. allo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera, andrà in scena Pontedera – Fermana, anticipo della seconda giornata di ritorno del Girone B di Serie C 2023-2024. I marchigiani vengono dal pari casalingo a reti bianche contro la Carrarese. Sono ultimi con 14 punti, frutto di due vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, undici gol fatti e ventinove subiti. nonostante la posizione in classifica, non perdono dallo scorso 25 novembre. Nelle ultime cinque sfide il Pontedera ha collezionato nove punti mentre la Fermana ne ha ottenuti sette

La gara di andata si é chiusa sul risultato di 1-0 in favore della Fermana. Questa volta a partire favorito é il Pontedera, col segno “1” quotato mediamente 1.44. A dirigere l’incontro sarà Emanuele Ceriello di Chiari, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Romaniello di Napoli e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Mattia Mirri di Savona.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PONTEDERA – FERMANA]

PONTEDERA:. A disposizione:



FERMANA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Canzi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Ciocci in porta e con Espeche, Martinelli e Guidi pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Ignacchettu e Catanese mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Perretta e Angori. Unica punta Selleri, supportata dai trequartisti Delpupo e Ianesi.

COME ARRIVA LA FERMANA – Attivato da Marcandella, che potrebbe anche già esordire contro il Pontedera. Protti dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Furlanetto in porta e con una difesa a quattro formata da Santi, Spedalieri, Gasbarro e Pistolesi. In mezzo al campo Scorza, Giandonato e Misuraca. Attacco affidato a Eleuteri, Semprini e Tilli.

Probabili formazioni di Pontedera – Fermana

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Selleri. Allenatore: Canzi.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Giandonato, Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli. Allenatore: Protti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.