Serie C, Potenza – Paganese: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Potenza – Paganese del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Girone C della Serie C

POTENZA – Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 15:00 Potenza ospiterà la Paganese per la giornata 18 del campionato Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Potenza ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 . Pronostico a favore della Potenza con i bookmakers che quotano questo successo a 2.10 . La Potenza , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinte, 0 pareggiate e 4 perse; ha siglato 3 gol e subito 7 . Il bilancio della Paganese é invece di 0 vinte, 2 pareggiate e 3 perse nelle ultime 5; 3 reti realizzate e 10 prese. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. In Serie C al primo posto c’é la Ternana con 40 , al secondo posto Bari con 34 e al terzo posto Avellino a quota 27 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Potenza – Paganese

Capuano potrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Marcone in porta e difesa a tre composta da Conson, Boldor e Zampa. Centrocampo con Coppola e Sandri interni e con Coccia e Panico sulle fasce. Tridente offensivo formato da Compagnon e Manuel Ricci ai lati di Cianci. La Paganese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Campani in porta e difesa composta da Perazzolo, Cicagna e Schiavino. In cabina di regia Bramati con Onescu e Scarpa mezz’alu; sulle fasce Carotenuto e Squillace. Davanti Mendicino e Diop.

POTENZA (3-4-3): Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Cianci, Man. Ricci. Allenatore: Capuano.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Perazzolo, Cicagna, Schiavino; Carotenuto, Onescu, Bramati, Scarpa, Squillace; Mendicino, Diop. Allenatore: Fusco.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Potenza – Paganese, valida per la 18° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.