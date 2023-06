Power Stage del 51° Rally di San Marino e altre competizioni del weekend

Sei gli eventi in cartellone sulle strade del territorio nazionale: il 51° San Marino Rally e il 10° Rally della Terra di Argil, spazio anche per le salite, gli slalom, il karting e la pista

Inizierà questo pomeriggio, venerdì 16 giugno, con la Power Stage del 51° Rally di San Marino, valido per il Campionato italiano assoluto rally e per la stessa serie su terra, il lungo e intenso fine settimana della scuderia RO racing.

Sulle strade bianche ai piedi del Monte Titano ci saranno, tra i partecipanti al campionato riservato alle due ruote motrici, con la loro inseparabile Peugeot 208 Rally4, Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia. Nella gara valida per il Campionato italiano rally terra vorranno ben figurare, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX, della classe R4, Luca Santoro e William Michelin, parimenti a Mattonen e Giulia Taglienti che, con la loro Mitsubishi Lancer Evo X, proveranno a bissare il successo in campionato della scorsa stagione nella classe N4.

Nutrito sarà il gruppo degli equipaggi del sodalizio siciliano al 10° Rally Terra di Argil, che si disputerà domani e domenica 18 giugno, a Pofi, nel frusinate e che sarà valido per la Coppa rally di settima zona. A guidare l’attacco alla vittoria finale saranno il molisano Giuseppe Testa e il frusinate Gino Abatecola. I due protagonisti del Campionato italiano rally asfalto utilizzeranno la gara, che disputeranno con una Skoda Fabia R5 della Turbocar, per tenersi in allenamento in vista dei prossimi impegni di campionato.

Ritorno alla Skoda Fabia R5 anche per i campioni di zona in carica Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani. I due saranno al via con un esemplare in versione Evo della vettura boema seguita dalla Roger Tuning. In Skoda, sempre con una Fabia R5 della SMD, ci saranno Riccardo Di Iuorio e Nicolò Lazzarini. Il pilota molisano vorrà capitalizzare quanto di buono fatto vedere al Rally del Salento. Con due Renault Clio Super 1600 proveranno a fare una capatina nelle zone nobili della classifica Mario Trotta, in coppia con Federico Germani e Mario Cerro con Davide Leonardi. Nella difficilissima classe N2 vorranno recitare un ruolo importante, a bordo di una Peugeot 106, Vincenzo Gelfusa e Gianluca Gerardi. Tra le Racing Start Plus spiccherà la Renault Clio Rs di Marco Mariani e Vincenzo Mulattieri. Con le piccole Peugeot 106, in classe A5, ci saranno Alberto Ferdinandi in coppia con Gianluca Staccone e Daniele Pelagalli con Alessandro Marco.

Nuova uscita ad Ascoli Piceno, nelle Marche, per il Campionato italiano velocità della montagna, dove andrà di scena la sessantaduesima Coppa Paolino Teodori. Nella gara marchigiana Lucio Peruggini e la sua Ferrari 488 Challenge GT Super Cup, saranno pronti ad affrontare nuove sfide e duelli in una categoria assai difficile. Tra le mura amiche, prima uscita di campionato per Alessandro Gabrielli, in gara con una Porsche 911 R GT. Sulle strade di casa, pronto ad una nuova gara arrembante, il giovane Matteo Gabrielli che avrà a disposizione la sua Peugeot 308 GTI. In trasferta proverà a dire la sua anche il calabrese Gabry Driver, al via con una Renault Clio Rs E1 2000.

All’Autodromo di Varano De Melegari, nella primo round del Trofeo Pedator’s, sarà al via Federico Parrinello.

Sempre in pista, nella tappa del Campionato italiano Karting che si disputerà sul circuito internazionale di La Conca, sarà pronto a dire la sua, con il suo Lenzo Kart, il giovanissimo talento siciliano Daniele Schillaci.

In Sicilia, al 2° Slalom Miniera Cozzo Disi, saranno della partita: Gerlando Alletto, con una Volkswagen Golf GTI storica, Giuseppe Di Miceli, con una MG Rover A1400, Giuseppe Cacciatore, con una Renault Clio Rs Racing Start Plus 2000, Biagio Mingoia, con una Renault Clio Rs A2000 e Gaspare Gennaro con una Fiat 500 della categoria bicilindriche.