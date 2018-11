Premier League – il resoconto della 13° giornata

Il City cala il poker, prima sconfitta per il Chelsea di Sarri. Tutto sulla 13° giornata di Premier League

Weekend con molti con gol e qualche sorpresa in Premier League. Si parte subito forte: West Ham – Manchester City termina 0-4 per i “citizens” che si impongono grazie alle reti di David Silva, Sterling e Sanè, autore di una doppietta. L’Everton vince di misura, 1-0, a Goodison Park contro il Cardiff, decisiva la rete di Sigurdsson al minuto 59. Vardy, con un rigore al 79′, regala il pari al Leicester in casa del Brighton: Le “foxes” al 15′ minuti si trovano in svantaggio a causa della rete di firmata di Murray e al 28′ vanno anche sotto di un uomo per l’espulsione di Maddison. Il Manchester United non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Crystal Palace all’Old Trafford. 0-3 secco del Liverpool in trasferta contro il Watford: i “reds” si portano in vantaggio al 67′ con Momo Salah dopodichè al 62′ raddoppia grazie ad Alexander-Arnold ed, infine, al minuto 89′ con Bobby Firmino chiudono il match. Torna alla vittoria il Fulham che , alla prima di Ranieri, trova i tre punti contro il Southampton sconfiggendo i biancorossi per 3-2. Per la squadra di Londra vanno a segno Mitrovic, con una doppietta, e Schrulle, mentre per gli ospiti Armstrog risponde alla doppietta di Mitrovic siglandone una anche lui.

Prima sconfitta in campionato per il Chelsea di Sarri che esce con le ossa rotte dalla sfida di Wembley contro il Tottenham. Gli “spurs” si impongono per 3-1 grazie alle reti di Alli, Kane e Son, per gli i “blues” il gol della bandiera all’85’ porta la firma di Olivier Giroud. Buona vittoria dell’Arsenal sul campo del Bournemouth per 2-1: a decidere la sfida è il gol di Aubameyang al 67′ che riporta i “gunners” in vantaggio dopo il pareggio dei padroni di casa. L’Huddersfield, grazie ad una doppietta di Mooy, batte 0-2 il Wolverhampton, mentre il Newcastle centra la terza vittoria consecutiva allungando la striscia di risultati utili a 4 partite.

Premier League, 13° giornata: i risultati

West Ham – Manchester City 0-4

Everton – Cardiff 1-0

Brughton – Leicester 1-1

Manchester United – Crystal Palace 0-0

Watford – Liverpool 0-3

Fulham – Southampton 3-2

Tottenham – Chelsea 3-1

Bournemouth – Arsenal 1-2

Wolves – Huddersfield 0-2

Burnley – Newcastle 1-2

CLASSIFICA: Man City 3, Liverpool 33, Tottenham 30, Chelsea 28, Arsenal 27, Everton 22, Man United 21, Bournemouth 20, Leicester 18, Wolves 16, Brighton 12, Newcastle 12, Huddersfield 10, Crystal Palace 9, Burnley 9 , Southampton 8, Cardiff 8, Fulham 8