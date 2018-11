Serie B, Crotone – Cosenza 0-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Crotone – Cosenza 0-1 il risultato finale, Idda decisivo nel derby calabrese.

CROTONE – Termina con il risultato di 0-1 il match tra Crotone e Cosenza valevole per la tredicesima giornata di Serie B. Decisivo Idda nei minuti finali con un tap-in vincente che consegna il derby calabrese al Cosenza dopo ben sedici anni che non se ne disputava uno. Notte fonda per il Crotone, che rimane a quota 12 punti, mentre il Cosenza sale ad 11 ed esce dalla zona rossa.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Curado, Martella; Rohden, Barberis, Molina (78′ Simy); Firenze, Budimir (69′ Spinelli), Stoian (46′ Marchizza). Allenatore: Oddo

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Idda, Legittimo, D’Orazio (78′ Pascali); Garritano (59′ Baclet), Bruccini, Mungo; Baez (76′ Verna), Maniero, Tutino. Allenatore: Braglia

Reti: 75′ Idda (CO)

Ammonizioni: Idda, D’Orazio, Baez, Maniero (CO) Vaisanen, Molina, Spinelli, Barberis (CR)

Espulsioni: Martella (CR) Maniero (CO)

Recupero: 1′ pt; 6′ st.

Stadio: Ezio Scida