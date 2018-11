Crotone – Cosenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Crotone – Cosenza: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CROTONE – Lunedì 26 novembre alle ore 21 andrà in scena Crotone – Cosenza, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione pitagorica che viene dalla sconfitta di Perugia ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 12 punti. Non se la passa meglio la formazione di Braglia che, prima della sosta, ha rimediato una sconfitta casalinga contro il Lecce ed in classifica occupa il sedicesimo posto con 8 punti conquistati.

QUI CROTONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Festa in porta, pacchetto difensivo composto da Sampirisi e Valietti sulle corsie esterne mentre nel mezzo Curado e Vaisanen. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Rohden e Firenze mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Molina, Budimir e Stoian.

QUI COSENZA – Gli ospiti potrebbero rispondere col 4-3-1-2 con Saracco tra i pali, pacchetto difensivo composto da Corsi e D’Orazio sulle fasce mentre al centro Legittimo e Pascali. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Varone e Bruccini mezze ali mentre in attacco Garritano a supporto di Tutino e Maniero.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Cosenza, valevole per il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

CROTONE (4-3-3): Festa; Sampirisi, Curado, Vaisanen, Valietti; Rohden, Barberis, Firenze; Molina, Budimir, Stoian. Allenatore: Oddo

COSENZA (4-3-1-2): Saracco; Corsi, Legittimo, Pascali, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Varone; Garritano; Tutino, Maniero. Allenatore: Braglia

STADIO: Ezio Scida