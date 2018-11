Cagliari – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

CAGLIARI – Lunedì 26 novembre alle ore 20.30 andrà in scena Cagliari – Torino, incontro valido per il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è al formazione sarda che è reduce dal pareggio in rimonta con la SPAL ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 14 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Parma ed in classifica occupano il decimo posto con 17 punti conquistati.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 26 novembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI CAGLIARI – La formazione sarda dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto arretrato composto da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo Romagna e Ceppitelli. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Ionita e Barella mezze ali mentre davanti Castro a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti.

QUI TORINO – La compagine piemontese dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali, reparto arretrato formato da Izzo, N’Koulou e Djidji. A centrocampo Meité e Baselli in cabina di regia con De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti Soriano alle spalle del tandem d’attacco composto da Iago Falque e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre). Inoltre si potrà vedere in streaming tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Torino

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoni; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Soriano; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Sardegna Arena