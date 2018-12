Premier League 2018/2019 – Il resoconto della quindicesima giornata

Il Chelsea cade in casa del Wolwerhampton, mentre il Tottenham batte facilmente il Southampton. Pareggio spettacolare tra Manchester United e Arsenal.

MANCHESTER – Il Bournemouth vince 2-1 contro l’Huddersfield grazie alle reti di Wilson e Fraser, inutile per gli ospiti la marcatura di Kongolo. Seconda vittoria consecutiva per il West Ham che si impone 3-1 sul Cardiff: in rete per gli “Hammers” va due volte Lucas Perez e una Antonio, per i gallesi il gol della bandiera porta la firma di Murphy. Altra vittoria per il Brighton che, con il 3-1 contro il Crystal Palace, si allontana sempre di più dalla zona retrocessione. Sanè e Mahrez regalano i tre punti al Manchester City che passa 1-2 sul campo del Watford. Il Fulham di Ranieri non va oltre l’1-1 contro il Leicester: i “Cottegers” si portano in vantaggio al 42′ con Kamara, ma si fanno raggiungere alla mezz’ora della ripresa da Maddison.

Clamoroso scivolone del Chelsea che perde 1-2 in rimonta contro il Wolverhampton. I “Blues”, dopo essersi portati in vantaggio con Loftus-Cheek (quinta rete in 9 partite), subiscono le reti di Jimenez e Jota che consegnano la vittoria ai “Lupi”. Il Liverpool, dopo essersi trovato sotto di una rete in casa del Burnley, riesce a ribaltare il risultato e a vincere 1-3 grazie ai gol di Milner, Firmino e Shaqiri. Tra Everton e Newcastle termina 1-1: entrambe le reti sono state segnate nel primo tempo con Rondon che ha portato in vantaggio i “Magpies” e Richarlison che ha ristabilito la partita. Tra Manchester United e Arsenal termina 2-2 con i “Red devils” che sono riusciti per due volte a recupero lo svantaggio. 3-1 in scioltezza per il Tottenham che, con le reti di Kane Lucas e Son, batte 3-1 il Southampton.

I risultati della quindicesima giornata

Bournemouth – Huddersfield 2-1

West Ham – Cardiff 3-1

Brighton – Crystal Palace 3-1

Watford – Man City 1-2

Fulham – Leicester 1-1

Wolves – Chelsea 2-1

Burnley – Liverpool 1-3

Everton – Newcastle 1-1

Man United – Arsenal 2-2

Tottenham – Southampton 3-1

CLASSIFICA: Man United 41, Liverpool 39, Tottenham 33, Chelsea 31, Arsenal 31, Everton 23, Bournemouth 23, Man United 23, Leicestter 22, Brighton 21, Watford 20, Wolves 19, West Ham 18, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Cardiff 11, Huddersfield 10, Southampton 9, Burnley 9, Fulham 9.