Genoa – Entella: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa – Entella: presentazione della partita, formazioni, cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma alle ore 18.

GENOVA – Domani allo stadio Luigi Ferraris si gioca il derby ligure Genoa – Entella, valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Fischio di inizio previsto per le ore 18. Il Grifone proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino mentre la squadra di Chiavari, dopo mesi passati tra ricorsi e sentenze, si è rassegnata alla Serie C dove sta facendo bene. Gara secca: chi vince affronterà all’Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco. L’incontro è stata affidato a Valerio Marini, esponente della CAN di Serie B. Borzomi e Chiocchi saranno gli assistenti con Meraviglia quarto uomo.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GENOA – Infermeria al momento vuota per Juric che dovrà soltanto valutare le condizioni di Spolli, fermo da qualche tempo. I dubbi di formazione riguardano la scelta tra Veloso e Sandro, con il primo al momento in vantaggio per vestire la maglia da titolare. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Marchetti che, per l’occasione, potrebbe ritornare tra i pali in modo da dare a Radu il tempo per rifiatare e difesa a tre composta da Biraschi, Romero e Criscito. In mezzo al campo Hiljemark, Veloso e Bessa; sulle fasce Romulo e Lazovic. Davanti Lapadula e Pandev.

QUI ENTELLA – Boscaglia potrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Massolo trai pali e difesa composta dalla coppia centrale formata da Pellizzer e Benedetti e da Belli e Germoni sulle fasce. A centrocampo Ardizzone, Paolucci ed Eramo. Tridente offensivo composto da Nizzetto; Caturano e Diaw.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa – Entella potrà essere seguita su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Lapadula, Pandev. Allenatore: Juric.

Entella (4-3-3): Massolo; Belli, Pellizzer, Benedetti, Germoni; Ardizzone, Paolucci, Eramo; Nizzetto; Caturano, Diaw. Allenatore: Boscaglia.