Premier League 2018/2019, 38a giornata: Manchester City campione!

Il Manchester City conquista il titolo vincendo sul campo del Brighton rendendo così inutile il successo ad Anfield del Liverpool. Completano le prime quattro posizioni il Chelsea, terzo, ed il Tottenham

MANCHESTER – Nel weekend passato è terminata la Premier League. Per la sesta volta nella sua storia il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra. Quest’anno i “citizens” hanno vinto il titolo con 98 punti davanti al Liverpool che ne ha totalizzati 97. Nell’ultima giornata la squadra allenata da Guardiola, dopo essere stata sotto nel punteggio, ha rimontato il Brighton ed ha vinto per 1 a 4. Il Liverpool, contemporaneamente, ha vinto 2-0 contro il Wolverhampton grazie ad una doppietta di Manè. Per la prima volta nella storia del massimo campionato inglese due squadre hanno concluso con più 90 punti. Alle spalle di queste due si è piazzato il Chelsea di Sarri con 72 punti che, in quest’ultima apparizione, non è andato oltre lo 0-0 in casa del Leicester.

Il Tottenham ha concluso la sua annata in Premier, in attesa della finale di Champions, con il pareggio per 2-2 maturato contro l’Everton. Il Manchester United conclude malissimo perdendo, all’Old Trafford, contro il Cardiff già retrocesso per due reti a zero. Buona vittoria per l’Arsenal che grazie alla doppietta di Aubameyang e alla rete di Nketiah è uscito vincitore dal campo del Burnley per 3-1. Si è concluso 5-3 un emozionante Crystal Palace – Bournemaouth: le due squadre, senza aver più nulla da chiedere alla classifica, hanno dato spazio ad un incontro senza esclusione di colpi che ha visto i “glazzers” uscire vincitori.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Tottenham Hotspur – Everton 2-2

Manchester United – Cardiff City 0-2

Watford – West Ham United 1-4

Southampton – Huddersfield Town 1-1

Leicester City – Chelsea 0-0

Fulham – Newcastle 0-4

Liverpool – Wolverhampton 2-0

Crystal Palace – Bournemouth 5-3

Brighton – Manchester City 1-4

Burnley – Arsenal 1-4

CLASSIFICA FINALE

Mnachester City 98, Liverpool 97, Chelsea 72, Tottenham 71, Arsenal 70, Manchester United 66, Wolves 57, Everton 54, Leicester 52, West Ham 52, Watford 50, Crystal Palace 49, Newcastle 45, Bournemouthh 45, Burnley 40, Southampton 39, Brighton 36, Cardiff 34, Fulham 26, Huddersfield 16.