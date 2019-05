In primo piano la sfida Atalanta – Lazio e l’AFC Cup. Si gioca anche nell’Eredivisie in Olanda e i playoff promozione in Serie C

Mercoledì 15 maggio in primo piano la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio di questa sera. Il match lo potremo seguire in diretta con il supporto della webcronaca a partire dalle formazioni ufficiali. Il quadro della giornata sarà condito dall’AFC Cup a partire dalla mattina e fino al primo pomeriggio mentre in Olanda quadro completo in Eredivisie. Nella Serie C italiana è giorno di playoff promozione con ben sei match in programma. Prima di vedere i risultati aggiornati in tempo reale spazio agli incontri che si sono già disputati. In Argentina per la Copa de la Superliga successi casalinghi per il Racing Club e River Plate rispettivamente 2-1 contro il Tigre e 4-1 contro l’Atletico Tucuman. Nella serie B brasiliana pareggio per 1-1 tra Oeste e Cuiaba Esporte e vittoria della Figueirense, 1-0 sul Brasil de Pelotas.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

