Premier League 2019-2020 – il resoconto della diciottesima giornata

Il resoconto della diciottesima giornata del massimo campionato inglese. Rinviata la partita tra West Ham e Liverpool. Il Manchester City vince il big match contro il Leicester con il risultato di 3-1.

Disastro del Manchester United che perde in casa del fanalino di coda Watford 0-2, in gol Sarr e Deeney su rigore. Grande colpo Champions del Chelsea che passa in casa del Tottenham di Mourinho con la doppietta di Willian. Il big match tra Manchester City e Leicester si è concluso con la vittoria per 3-1 per gli uomini di Guardiola, in gol Vardy per il vantaggio ospite, poi Mahrez, Gundogan e Jesus. Il Liverpool capolista non ha giocato in casa del West Ham, e la partita è rinviata a data da destinarsi.

I risultati della diciottesima giornata

West Ham – Liverpool RINVIATA

Everton – Arsenal 0-0

Bournemouth – Burnley 0-1

Aston Villa – Southampton 1-3

Brighton – Sheffield 0-1

Newcastle – Crystal Palace 1-0

Norwich – Wolverhampton 1-2

Manchester City – Leicester 3-1

Watford – Manchester United 2-0

Tottenham – Chelsea 0-2

LA CLASSIFICA: Liverpool* 49, Leicester 39, Manchester City 38, Chelsea 32, Sheffield 28, Wolverhampton 27, Tottenham 26, Manchester United e Newcastle 25, Burnley 24, Crystal Palace 23, Arsenal 22, Brighton 20, Bournemouth e West Ham* 19, Everton e Southampton 18, Aston Villa 15, Norwich e Watford 12. *Una partita in meno.