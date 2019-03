Premier League 2018/2019 – Il resoconto della ventinovesima giornata

Il resoconto della ventinovesima giornata del massimo campionato inglese. Frena il Liverpool, il Manchester City vola in vetta alla classifica.

LONDRA – Va in archivio anche la ventinovesima giornata di Premier League, che si è aperta con il derby londinese tra Tottenham ed Arsenal finito con il risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio, dopo sedici minuti, sono stati gli uomini di Emery con il promesso sposo della Juve Aaron Ramsey, ma nella ripresa ci ha pensato Kane dal dischetto a rimettere i conti in parità. Si restringe sempre di più, quindi, la classifica sotto Manchester City e Liverpool: ora sono solo cinque i punti che dividono il terzo posto, occupato dagli Spurs, dal sesto posto del Chelsea, a quota 56 punti e con un match in più da giocare. Ma è proprio tra le due squadre in cima che si registra un sorpasso: il Liverpool non è andato oltre il pareggio nel derby contro l’Everton, il Manchester City ne ha approfittato vincendo sul campo del Bournemouth e prendendosi momentaneamente la vetta. La squadra di Jurgen Klopp non sta certamente brillando nell’ultimo periodo: sono ben quattro i pareggi nelle ultime sei partite, peraltro senza segnare più di un gol. I Citizens, invece, dopo la sconfitta di fine gennaio contro il Newcastle hanno invertito la rotta: da lì sono arrivate cinque vittorie in altrettante partite, con la bellezza di tredici gol segnati ed uno subito. Sorride anche il Chelsea di Maurizio Sarri che, dopo aver battuto in settimana il Tottenham, continua a vincere e lo fa grazie ai gol dei suoi fedelissimi Higuain e Jorginho, che firmano la vittoria esterna contro il Fulham per 1-2.

I risultati della 29esima giornata

Tottenham – Arsenal 1-1

Manchester United – Southampton 3-2

Burnley – Crystal Palace 1-3

Brighton – Huddersfield 1-0

Bournemouth – Manchester City 0-1

Wolverhampton – Cardiff 2-0

West Ham – Newcastle 2-0

Watford – Leicester 2-1

Fulham – Chelsea 1-2

Everton – Liverpool 0-0

La classifica

Man City 71; Liverpool 70; Tottenham 61; Man Utd 58; Arsenal 57; Chelsea* 56; Wolverhampton, Watford 43; West Ham 39; Everton 37; Leicester 35; Bournemouth 34; Crystal Palace 33; Newcastle 31; Brighton*, Burnley 30; Southampton 27; Cardiff 25; Fulham 17; Huddersfield 14.

* una partita in meno