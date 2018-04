Premier League – La presentazione della trentaseiesima giornata

Tre giornate al termine della Premier League con quasi tutti i verdetti già scritti: si lotta solo per non retrocedere

La Premier League si avvicina inesorabilmente alla conclusione. I verdetti sono già tutti decisi salvo le retrocessioni, che comunque vedono lo Swansea a + 4 da Southampton e Stoke City, rispettivamente terzultima e penultima. Il Manchester City si porrà come obbiettivo quello di raggiungere quota 100 punti, questo significa che non potrà mai perdere, solo permettersi un pareggio. La macchina da gol di Guardiola, 138 gol in 55 partite in stagione (2,5 gol a partita), andrà a far visita al West Ham in cerca di punti tranquillità, infatti per gli hammers sono solo 6 i punti dalla zona salvezza.

Il match di cartello sarà Manchester United-Arsenal, in scena alle 17.30 di domani all’Old Trafford. Per le due squadre sono rimaste da difendere le rispettive posizioni in campionato, seconda per i padroni di casa e sesta per gli ospiti. Le uniche speranze di partecipare alla prossima Champions League per i Gunners sono riposte nella vittoria dell’Europa League. Il Liverpool, avversario della Roma in Champions, si scontrerà contro lo Stoke City che non viaggia affatto tranquillo. Ai Potters mancano 3 partite alla fine e la distanza dallo Swansea è di 4 punti, risulterà quindi importantissimo lo scontro diretto con i gallesi nell’ultima giornata se lo Stoke riuscirà ad avvicinarsi.

Il Southampton si trova anch’esso a 4 lunghezze dallo Swansea (che affronterà alla penultima giornata) ma con 12 punti disponibili. I Saints sfideranno il Boutnemouth per cercare i tre punti che darebbero speranza per il finale di stagione. Il tanto rincorso Swansea riceverà la visita del Chelsea. Partita importantissima per i cigni che sono in cerca di punti tranquillità, mentre i Blues tenteranno di raggiungere il Tottenham finché non sarà la matematica a condannarli. Per gli Spurs ci sono punti da difendere nei confronti del Cealsea.

Premier League, 36 giornata: il programma completo

Liverpool – Stoke City

Crystal Palace – Leicester City

Huddersfiled – Everton

Burnley – Brighton

Newcastle – West Bromwich

Southampton – Bournemouth

Swansea – Chelsea

West Ham – Manchester City

Manchester United – Watford

CLASSIFICA: Man City 90, Man United 74, Liverpool* 71, Totthenam 68, Chelsea 63, Arsenal 57, Burnley* 53, Everton* 45, Leicester 44, Newcastle 41, Bournemouth* 38, Watford* 38, Brighton 36, Crystal Palace* 35, West Ham 35, Huddersfiled 35, Swansea 33, Southampton* 29, Stoke City* 29, West Bromwich* 25.