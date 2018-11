Premier League 2018/2019 – La presentazione della tredicesima giornata

A Londra andrà in scena Tottenham-Chelsea, le due squadre che si contendono la terza posizione. Sfida insidiosa per l’Arsenal impegnato nella trasferta di Bournemouth

LONDRA – Finita la sosta delle nazionali si riparte con le squadre di club. La Premier League ricomincia dalla tredicesima giornata di campionato, infatti, sabato alle 16 saranno giocate le prime gare. Il West Ham riceverà la visita del Manchester City che guida la classifica con 32 punti. Il Cardiff, terzultimo con 8 punti, andrà a Goodison Park dove ci sarà ad attenderlo l’Everton. Il Brighton e il Leicester , che stazionano nella parte centrale della classifica, sabato si sfideranno al Falmer Stadium di Brighton. Il Manchester United, chiamato a riprendersi dalla sconfitta nel derby, sarà impegnato nella sfida contro il Crystal Palace all’Old Trafford: in caso di vittoria i “Red Devils” potrebbero fare un salto dall’ottava alla sesta posizione.

Il Liverpool giocherà in trasferta contro il Watford: per i “Reds” deve ancora arrivare la prima sconfitta. Il nuovo Fulham di Ranieri ha un’ottima occasione per invertire la rotta visto che sabato alle 16 è in programma lo scontro salvezza tra i “cottegers” e il Southampton. Tra le due squadre ci sono solo 3 punti di differenza e “King Claudio” potrebbe, da subito, farsi amare dai sui nuovi tifosi. Sabato alle 18.30 andrà in scena il big match della giornata, ovvero Tottenham-Chelsea: tra le due squadre c’è un solo punto di distacco con i “blues” che in queste prime 12 giornate non sono mai usciti sconfitti dal campo. Un’altro match interessante andrà in scena al Dean Court di Bournemouth dove i padroni di casa, omonimi della città, riceveranno la visita dell’Arsenal quinto in classifica con solo 4 punti in più rispetto ai rosso-neri.

A chiudere la giornata ci penseranno, nel Monday Night, Newcastle e Burnley: le due squadre sono ancora sotto la soglia dei 10 punti con soli 2 punti in più rispetto all’Huddersfield. penultimo. che in questo weekend se la vedrà contro il Wolwerhampton.

Premier League: il programma della tredicesima giornata

SABATO 24 ORE 16

West Ham – Manchester City

Everton – Cardiff City

Brighton – Leicester

Manchester United – Crystal Palace

Watford – Liverpool

Fulham – Southampton

SABATO 24 ORE 18.30

Tottenham – Chelsea

DOMENICA 25 ORE 14.30

Bournemouth – Arsenal

DOMENICA 25 ORE 17

Wolwerhampton – Huddersfiled

LUNEDI 26 ORE 21

Burnley – Newcastle

CLASSIFICA: Man City 32, Liverpool 30, Chelsea 28, Tottenham 27, Arsenal 24, Bournemouth 20, Man United 20, Watfors 20, Everton 19, Leicester 17, Wolwes 16, Brighton 14, West Ham 12, Newcastle 9, Burnley 9, Crystal Palace 8, Southampton 8, Cardiff 8, Huddersfield 7, Fulham 5.