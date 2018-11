Liga, 13 giornata: Big match al Wanda Metropolitano

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella tredicesima giornata. Al Wanda Metropolitano andrà in scena Atletico Madrid-Barcellona, il Real di Solari fa visita all’Eibar.

MADRID – Dopo la sosta per le Nazionali e lo svolgimento della UEFA Nations League, tornano i campionati e con essi torna anche la Liga. Nel campionato spagnolo questo weekend avrà inizio la tredicesima giornata, che in vetrina avrà niente di meno che il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona, in programma sabato 24 novembre alle ore 20:45. I blaugrana conducono in classifica con ventiquattro punti, insegue la compagine del Cholo Simeone appaiata a 23 punti assieme a Siviglia ed Alavés.

Il Barcellona dovrà fare a meno di Ivan Rakitic, squalificato ma anche infortunato, mentre Coutinho recupera e andrà minimo in panchina. Dall’altra parte i Colchoneros recuperano Lucas Hernandez, Diego Costa e Savic, mentre sono in forte dubbio i due centrali difensivi uruguaiani Godin e Gimenez. Ad approfittarne potrebbe essere il Siviglia, che ospiterà il Real Vallodolid tra le mura del Sanchez – Pizjuan, o il Real Madrid che sarà impegnato sul campo dell’Eibar. Solo vittorie per i Blancos dopo l’esonero di Lopetegui e l’insediamento di Solari, che puntano a ridurre quanto prima la distanza di quattro punti dalla capolista. L’Alavés, che condivide il secondo posto con Atletico e Siviglia, sarà ospite del Leganes mentre l’Espanyol, quinto in classifica, sarà protagonista del derby catalano contro il Girona.

Il programma della tredicesima giornata di Liga

VENERDI’

Leganes – Deportivo Alaves

SABATO

Eibar – Real Madrid

Valencia – Rayo Vallecano

Huesca – Levante

Atletico Madrid – Barcellona

DOMENICA

Athletic Bilbao – Getafe

Siviglia – Real Valladolid

Espanyol – Girona

Villarreal – Betis Siviglia

LUNEDI’

Real Sociedad – Celta Vigo

La classifica

Barcellona 24; Siviglia, Atletico Madrid, Alavés 23; Espanyol 21; Real Madrid 20; Real Valladolid, Levante, Girona 17; Real Sociedad, Getafe, Betis Siviglia 16; Eibar 15; Celta Vigo, Valencia 14; Villarreal 11; Athletic Bilbao, Leganes 10; Rayo Vallecano 7; Huesca 6.