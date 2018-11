Nella notte si è giocato il campionato brasiliano con i successi delle prime due della classe, in serata Vasco – San Paolo chiude il quadro

Giovedì 22 novembre dedicato prevalentemente al campionato brasiliano che si è disputato nella notte con cinque partite. In evidenza tra i successi quelli delle prime della classe, Palmeiras e Flamengo, entrambe vittoriose tra le mura amiche. In serata si gioca Vasco – San Paolo. Già è disputata anche Dorados – Juaraz per la Liga de Ascenso messicana oltre a una partita di Copa Libertadores femminile. Nel corso della giornata troviamo alcune amichevoli tra nazionali, Boulogne – Rodez per il National francese e Bets B – Huetor Tajar per la Copa Federacion spagnola. Ma andiamo a vedere tutti i risultati della giornata aggiornati come sempre in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

