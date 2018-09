Premier League, 5 giornata: spicca Tottenham-Liverpool

Dopo la sosta riparte la Premier League. A guidare il gruppo ci sono, a punteggio pieno, Liverpool, Chelsea e Watford. In fondo alla classifica, ancora fermo a zero, il West Ham che insegue tutti

LONDRA – Terminata la sosta delle nazionali, è di nuoto tempo di squadre di club. La Premier League riprende subito con il botto vista la sfida in programma sabato alle 13.30 tra Tottenham e Liverpool. I “Reds” viaggiano a punteggio pieno, mentre gli “Spurs” hanno al momento tre vittorie e una sconfitta. Il Manchester City ospiterà in casa il Fulham, con i campioni in carica che occupano al momento la quarta posizione in classifica con 10 punti. Il pomeriggio di sabato darà vita anche a Bournemouth – Leicester: le due squadre che al momento sono separate da un punto con i padroni di casa che sono posizionati davanti alle “Foxes”.

Delicato impegno per l’Arsenal in casa del Newcastle: i bianconeri hanno un punto solo, ma nelle prime quattro sfide hanno incontrato Tottenham, Chelsea e Manchester City. i “Gunners”, dopo un inizio con due sconfitte, hanno centrato due vittorie consecutive rilanciandosi per le zone alte della classifica. Huddersfield e Crystal Palace si sfideranno in una gara dove chi vince potrà, già da ora, acquisire punti chiave per la salvezza. Il Chelsea ha una ghiotta occasione per continuare il suo percorso a punteggio pieno visto che il prossimo incontro sarà contro il Cardiff, che al momento ha solo 2 punti in graduatoria. Alle 18.30 del sabato sarà il sorprendente Watford a ricevere la visita del sempre più deludente Manchester United. Gli “Hornets” si presentano davanti ai “Red devils” con il doppio dei punti in classifica , 12 a 6, pronti a stupire ancora.

Domenica alle 17 Everton e West Ham si scontreranno per la storia: i due club sono quelli che hanno perso più partite nella storia della Premier League con gli “Hammers” che ne hanno persa una in più rispetto ai “Toffees”. Inoltre il West Ham, dopo la faraonica campagna acquisti, è ancora bloccato a 0 punti con 2 gol fatti e 10 subiti.

Premier League 2018/2019 – Il programma della quinta giornata

SABATO 15 SETTEMBRE ORE 13.30

Tottenham – Liverpool

ORE 16

Manchester City – Fulham

Bournemouth – Leicester

Newcastle – Arsenal

Huddersfeld – Crystal Palace

Chelsea – Cardiff

ORE 18.30

Watford – Manchester United

DOMENICA 16 SETTEMBRE ORE 14.30

Wolwerampton – Burneley

ORE 17

Everton – West Ham

LUNEDI 17 SETTEMBRE ORE 21

Southampton – Brighton

CLASSIFICA: Liverpool, Chelsea e Watford 12; Man City 10; Tottenham 9; Bournemouth 7; Everton, Leicester, Arsenal e Man United 6; Wolwes 5; Southampton, Fulham e Brighton 4; Crystal Palace 3; Cardiff e Huddersfield 2; Newcasle e Burnely 1; West Ham 0.