Presentato il FIBA Women’s EuroBasket 2025

BOLOGNA – Si è svolta oggi nella Sala “Ludovico Fanti”, all’interno della sede della Regione Emilia Romagna, la conferenza stampa di presentazione del FIBA Women’s EuroBasket, che prende il via il 18 giugno e vedrà disputarsi un girone al PalaDozza di Bologna. A diciotto anni di distanza, l’Italia è di nuovo Paese sede del torneo continentale ed è Bologna una delle città della 40esima edizione, che per la prima volta si disputerà in quattro Paesi.

L’appuntamento bolognese è stato presentato questa mattina insieme alla Nazionale Femminile dal presidente della Regione Michele de Pascale, dall’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, da Giovanni Petrucci, presidente della FIP e da Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna. Ha moderato la conferenza stampa la giornalista di Sky Sport Gaia Accoto.

“L’Emilia-Romagna e Bologna – hanno sottolineato il presidente Michele de Pascale e l’assessore Roberta Frisoni- tornano ad essere protagoniste di un grande evento internazionale di basket. La nostra è una terra di lunga tradizione per la palla a spicchi e questo appuntamento conferma la vocazione sportiva di una regione che ogni anno ospita un ricco calendario di eventi di rilievo nazionale e internazionale. Basti pensare a competizioni come il Tour de France, e tante altre di grande richiamo, in tante discipline. I numeri ci dicono che lo sport è una vetrina per le eccellenze del nostro territorio, un’occasione per promuovere e valorizzare, dal punto di vista sportivo, turistico ed economico, la nostra terra. Siamo orgogliosi di ospitare la nostra Nazionale in un tempio del basket italiano e siamo sicuri che le gare regaleranno al pubblico grandi emozioni. Diamo il benvenuto a Bologna alle atlete, agli staff, alla Federazione, che ringraziamo per l’importante collaborazione, e a tutti i tifosi e le tifose: siamo certi che l’accoglienza, lo spettacolo e il tifo saranno all’altezza dell’appuntamento”.

Sul parquet del PalaDozza le Azzurre di coach Andrea Capobianco sfideranno Serbia, Slovenia e Lituania nel girone B. Il debutto nel torneo è in programma il 18 giugno contro la Serbia; il 19 l’Italia incontra la Slovenia e il 21, ultimo impegno della prima fase, la Lituania. Tutte le gare si giocano alle ore 21.00 e sono trasmesse in diretta su RAI, DAZN e Sky Sport.

Così il presidente della FIP Giovanni Petrucci: “Torniamo a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo e in assoluto sarà l’ottava volta per l’Italia: nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni. Due anni fa abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della FIBA, è stato un lungo viaggio ma ora siamo pronti e siamo certi che Bologna ospiterà al meglio le squadre e tutti coloro che seguiranno le partite al PalaDozza. Ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno supportato nella costruzione dell’evento e MasterGroup Sport che, come tre anni fa per l’Europeo Maschile organizzato a Milano, ci è stata accanto. Speriamo di ottenere un buon risultato, questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obiettivi, quest’anno contiamo sul calore dei nostri tifosi per fare l’ultimo passo“.

Sono quattro i Paesi che ospitano l’edizione del FIBA Women’s EuroBasket: insieme all’Italia, Grecia (Pireo anche per le fasi finali), Germania (Amburgo) e Cechia (a Brno) ospiteranno le sedici squadre che si contendono il titolo continentale in un girone all’italiana. Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale (24 e 25 giugno), poi semifinali (27 giugno) e finali (29 giugno).

Le parole di coach Andrea Capobianco: “Sembrerà una frase retorica ma io la ripeto da tanti anni, indossare la Maglia Azzurra ha un valore speciale. Farlo in occasione di un Campionato Europeo e in casa è un’emozione indescrivibile che condivido ogni giorno in palestra con le giocatrici e tutto lo staff della Nazionale. Dal primo giorno di raduno ho chiesto a tutte di dare qualcosa in più rispetto a quanto sono abituate a fare, senza perdere un solo dettaglio, perché il livello della competizione è davvero molto alto e per superare gli ostacoli non possiamo permetterci cali di tensioni. La squadra ha lavorato bene, le tante amichevoli ci sono servite settimana dopo settimana a migliorare la qualità del nostro gioco, a compattarci, a fare squadra. Sono certo che il PalaDozza e tutto il resto d’Italia si innamoreranno di questa squadra“.

L’intervento di Laura Spreafico, capitana della Nazionale: “A 34 anni poter giocare un Europeo davanti al nostro pubblico è un vero e proprio sogno. Siamo consapevoli di questo privilegio e dell’opportunità straordinaria che abbiamo davanti, siamo una squadra giovane ma anche con una discreta esperienza e all’esordio con la Serbia arriviamo pronte e determinate. Faremo di tutto per esaltare chi ci verrà a vedere”.

Le parole di Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna: “L’Europeo Femminile che si giocherà al PalaDozza vede protagonista per la prima volta la nostra città. Si tratta di un altro importante evento internazionale, con tre partite delle nostre Azzurre, e sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo sportivo di alto livello, anche perché arriveranno a Bologna avversarie di buon calibro. Questa è una città dove il basket femminile ha una storia importante e che ha sempre visto la partecipazione di pubblico, che sarà numeroso sugli spalti”.

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentate due iniziative editoriali patrocinate e sostenute dalla Federazione Italiana Pallacanestro: il primo è “Le Fontanine, una storia Bolognese di Basket femminile“, volume curato da Silvia Lolli che ripercorre la nascita e la storia della più vecchia società di pallacanestro di Bologna, ora estinta, la Fontana CB attraverso informazioni, documenti e ricordi trovati anche negli archivi personali delle ex giocatrici. L’altro, presentato in conferenza stampa da Giancarlo Galimberti, è “European Bologna’s Basket Women” e racconta attraverso articoli, tabellini e foto tutte le edizioni dei Campionati Europei giocati dalle Azzurre. Il libro è stato curato da Lamberto Bertozzi ed Ezio Liporesi.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.