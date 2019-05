Liga 2018/2019 – La presentazione della 38.ma giornata

Lotta Champions aperta tra Valencia, Getafe e Siviglia con i primi i vantaggio mentre al Girona serve un miracolo per salvarsi.

VALENCIA – Nel prossimo weekend andrà in scena l’ultima giornata della Liga. Ad aprire la giornata, sabato alle 13, sarà il match tra Levante e Atletico Madrid. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato visto che ormai sono certe delle loro posizioni in classifica. In zona Champions il Valencia sarà impegnato sul campo del Valladolid ormai salvo, mentre il Gatafe riceverà il Villarreal che non ha nulla da giocarsi. Il Siviglia, che può ancora arrivare in Champions, deve stare attento alla sfida che lo vedrà contrapposto all’Athletic Bilbao visto che i baschi, in caso di vittoria, scavalcherebbero in classifica gli andalusi. Il Real Madrid chiuderà la sua stagione ospitando al Santiago Bernabeu il Betis Siviglia che occupa la 10a posizione in classifica.

In coda soltanto un miracolo può salvare il Girona: i biancorossi, seppur con gli scontri diretti in pari con il Celta Vigo, hanno più di un piede in mezzo in Segunda Division visto la differenza reti peggiori rispetto alla quart’ultima( -15 contro -9). Per salvarsi servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo come una vittoria per 4-0 contemporaneamente ad una sconfitta del Celta Vigo per 3-0. Il Girona avrà di fronte a se l’Alaves, mentre la squadra di Vigo avrà di fronte il Rayo Vallecano, penultimo in graduatoria.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA LIGA

SABATO 18 ORE 13

Levante – Atl. Madrid

SABATO 18 ORE 16.15

Valladolid – Valencia

Getafe – Villarreal

Siviglia – Atl. Bilbao

Espanyol – Real Sociedad

SABATO 18 ORE 20.45

Alavaes – Girona

Huesca – Leganes

Celta Vigo – Rayo Vallecano

DOMENICA 19 ORE 12

Real Madrid – Betis

DOMENICA 19 ORE 16.15

Eibar – Barcellona

CLASSIFICA

Barcellona 86; Atletico Madrid 75; Real Madrid 68; Valencia, Getafe 58; Siviglia 56; Athletic 53; Real Sociedad, Espanyol 50; Betis, Alaves 47; Eibar 46; Leganes 45; Villarreal, Levante 43; Valladolid 41; Celta 40; Girona 37; Rayo Vallecano 31; Huesca 30.